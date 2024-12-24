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土庫不產鹿…指標景點用鹿裝置藝術 是為重現這段遺忘歷史

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林土庫鎮市區中心的指標景點庄役場前設置「鹿景」裝置藝術，很多誤解是迎接聖誕節，原來是為重現土庫這段被遺忘的歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林土庫鎮市區中心的指標景點庄役場前設置「鹿景」裝置藝術，很多誤解是迎接聖誕節，原來是為重現土庫這段被遺忘的歷史。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府最近在土庫鎮指標景點庄役場前設置「梅花鹿」裝置藝術，因土庫畜牧不養鹿，以鹿為主題引人不解；其實大有來意，可追溯至荷蘭據台時期，土庫是位於平埔族「虎尾壟社」（Favorlang荷語）範圍內，為喚起大眾對這段歷史記憶才設此「鹿景」。

雲林縣府配合「雲林縣志」的編撰，整編各地相關史料，最近與雲林科大視覺傳達系教授廖志忠合作，在土庫鎮鬧區中心地標的庄役場（舊公所），設置梅花鹿地景藝術裝置，很多人誤以為是為迎接聖誕節的到來，但仔細一看所寫的英文字Favorlang與聖誕無關，且鹿也與土庫畜牧業無關，引來不解與好奇。

其實以鹿為地景，係與土庫的歷史由來有關，據史載追溯至荷蘭據台時期，荷人原以南部為主要據點，後來逐向北發展，當年雲林虎尾、土庫、褒忠及元長等一帶是中部平埔族巴布薩族的村社，稱為虎尾壟社或華武壠（Favorlang譯音），曾是農產富饒，鹿群遍野的富裕聚落。

直至1636年起，因當地原住民與漢人衝突不斷，引起荷人進行大規模征討，許多村舍被焚燒殆盡，虎尾壟平埔族人不得不就地漢化或遷移，所以現今只剩地名可考，已找不到相關歷史軌跡。

廖志忠指出，製作團隊事前先釐清歷史脈絡並徵詢意見才設置，因虎尾壟社族人遷移，無法以人物表達藝術形象，而此地曾是雲林最大的鹿場，當年平埔族又以鹿賴以為生，故以鹿為發想，設置公、母及小鹿共6隻，象徵世代繁衍生生不息之意，期讓遊客欣賞藝術之餘，從解說牌也能了解這段漸被遺忘的歷史。

縣府文觀處表示，縣府正著手編撰「雲林縣志」，以鹿為景也有藉以「再造歷史現場」之意，將這段歷史沿革呈現給下一代。

雲林土庫鎮市區中心的指標景點庄役場前設置「鹿景」裝置藝術，很多誤解是迎接聖誕節，原來是為重現土庫這段被遺忘的歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林土庫鎮市區中心的指標景點庄役場前設置「鹿景」裝置藝術，很多誤解是迎接聖誕節，原來是為重現土庫這段被遺忘的歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林土庫鎮市區中心的指標景點庄役場前設置「鹿景」裝置藝術，很多誤解是迎接聖誕節，原來是為重現土庫這段被遺忘的歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林土庫鎮市區中心的指標景點庄役場前設置「鹿景」裝置藝術，很多誤解是迎接聖誕節，原來是為重現土庫這段被遺忘的歷史。記者蔡維斌／攝影

原住民 平埔族 梅花鹿 雲林

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