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去年被熱搜…雲林今年超美作家金句年曆曝光 限量1000本

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府精選一百多本文學作品金句，推出精美作家金句「閱，曆」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府精選一百多本文學作品金句，推出精美作家金句「閱，曆」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣公共圖書館去年首度推出古今中外名人對閱讀與心靈啟發的365句金句桌上型年曆，限量1800本被搶換一空，今年再度推出限量1千本2025雲林作家文學經典金句桌上型年曆，凡借閱書籍達一定數量即可兌換，開放兌換2周已被換走一百多本。

文化觀光處處長陳璧君表示，從宋澤萊、古蒙仁、季季、鍾文音、宋怡慧到阮光民等，雲林孕育無數文學巨匠，去年推出「2024雲林縣公共圖書館閱曆」引發熱搜，今年延續雲林作家主題書展「讓文學融入生活」的理念，精選歷屆雲林作家作品集與文學獎作品優美字句，推出「閱，曆」，期待這款年曆能為每位讀者的生活注入美感與儀式感，讓文學的價值成為日常的養分。

「雨後的鄉間小路，每一個轉彎，都埋伏一個港口，讓迷途的雲，靠岸。—王大豐」，文化觀光處圖資科長陳文祥表示，「閱，曆」中的作家金句是花費一個多月時間，從一百多本書籍中，精選50多位雲林作家的精選，以每日一句雲林文學金句，搭配插畫，帶讀者認識雲林的優秀作家，也感受雲林土地的溫度。

即日起，凡於文化觀光處圖書館累積借書達50冊的讀者，即可獲得一本「閱，曆」，包括北港、斗六中山分館、土庫、褒忠、麥寮、四湖、斗南圖書館都有配合兌換。數量有限，送完為止。

雲林縣府精選一百多本文學作品金句，推出精美作家金句「閱，曆」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府精選一百多本文學作品金句，推出精美作家金句「閱，曆」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府精選一百多本文學作品金句，推出精美作家金句「閱，曆」，開放民眾兌換。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府精選一百多本文學作品金句，推出精美作家金句「閱，曆」，開放民眾兌換。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府精選一百多本文學作品金句，推出精美作家金句「閱，曆」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府精選一百多本文學作品金句，推出精美作家金句「閱，曆」。記者陳雅玲／攝影

圖書館 文學 金句 雲林

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