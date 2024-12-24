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雲林拚觀光 送百萬名車 消費500元就能抽

聯合報／ 記者陳雅玲徐白櫻／連線報導

雲林縣今年觀光人次突破2千萬，縣長張麗善昨宣布，明年續衝觀光，元旦起至6月底止，登錄消費累積每500元可獲1組抽獎序號，最大獎百萬名車；另，台東縣政府為振興觀光，跨年晚會現場將發送價值200元的「東漂暢消券」。

雲縣府指出，北港朝天宮、北港武德宮今年觀光人次穩坐全國觀光遊憩據點排名前2名，明年新增西螺福興宮成觀光遊憩據點的「神隊友」，且縣府向交通部爭取到台西客運「雲西線」，明年2月1日開駛，往返嘉義太保、雲西地區，便利遊客往來雲林。

張麗善說，明年元旦起至6月底止舉行「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，在雲林縣消費滿100元的單筆發票即可登錄平台，每累計500元能獲得1組抽獎序號，最大獎是百萬名車。

此外，台東縣府表示，為振興地震、颱風災害而受重創的經濟與觀光產業，今年結合海濱公園國際地標前舉辦的跨年晚會推出「東漂暢消券」，31日下午至晚上，在會場發送價值200元東漂暢消券，每人攜帶身分證限領1次、限量2千名，可在會場80家特約攤商消費使用，希望吸引更多遊客到台東迎接2025年。

北港朝天宮 跨年晚會 雲林

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