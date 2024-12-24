台南仁德潭稅橋涵洞 陳情50年終改善

台南仁德區保安路、文賢路交會處的潭稅陸橋在台鐵軌道下方涵洞，是在地往來嘉南藥理大學、奇美博物館與國道一號捷徑，但東向車道低又窄、大型車會逆行西向，且易淹水；立委王定宇等人昨會勘宣布新建車道。

據規畫，將於南側新設引道，寬3公尺、高2.5公尺，一般中小型車輛可以通行，預計下個月底前開放通行。

仁德保安里長顏榮城、文賢里長林江溪說，潭稅陸橋在台鐵西部幹線下方，50年前就是兩里往來要道，地勢低窪下大雨易淹水無法通行，加上東向車道只有2公尺寬、2.1公尺高，涵洞上方與兩側滿是車輛擦撞刮痕，大型車甚至逆向走西向車道發生車禍，然而土地取得不易，加上以前人口少，拖延超過半世紀沒改善。

王定宇與工務局、里長會勘，他指出，去年22歲年輕女生車禍身亡，家屬拜託他務必想辦法解決，去年向中央爭取經費改善，1000萬元開闢新車道、4100萬設置箱涵，並協調台糖還有廟方無償提供車道用地、台鐵提供箱涵用地，一次解決問題。

此外，嘉義市蘭潭為今年1至9月嘉義最熱門景點前10名，蘭潭後山步道是民眾休閒好去處，但當中有段220公尺「好漢坡」坡度較陡，雨後易路滑，副議長張榮藏接獲陳情反映，市府近日勘查後，認為好漢坡混凝土鋪面較為濕滑，規畫將2道坡道當中的1條修整成階梯、含扶手，另個則加強坡道路面磨擦係數，以增加安全，預計明年7月底完工。