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台南仁德潭稅橋道路改善近完工 半世紀困擾獲解決

中央社／ 台南23日電

台南仁德區潭稅橋涵洞因雙向車道高低不對稱且狹窄，常有車禍發生且容易淹水，困擾地方50多年，改善工程去年底開始進行，預定明年1月16日完工，還給地方民眾安全雙線道。

民進黨立委王定宇今天邀集台南市工務局、民進黨台南市議員陳皇宇及當地里長等人現場會勘，了解工程施作進度。

王定宇表示，潭稅橋涵洞位於保安路、文賢路口附近，是附近民眾往來嘉南藥理大學、奇美博物館與國道間重要交通孔道，但因雙向車道高低不對稱且狹窄，導致許多東向大型車輛逆向闖進西向車道而肇事釀禍，甚至曾造成女大學生被撞身亡不幸事件。

保安里長顏榮城與文賢里長林江溪皆表示，潭稅陸橋涵洞位處台鐵西部幹線下方，半世紀來一直是兩里間往來要道，但因為地勢低窪遇水則淹，加上東向車道寬僅2公尺，高約2.1公尺，許多車頂較高或車身較寬車輛經常擦撞涵洞，還有些無法通過東向車道的大型車會冒險逆向，導致容易發生車禍。

王定宇說，潭稅橋更因地勢及排水問題，每逢大雨就得封閉，這些問題50多年來一直沒有改善，直到去年，不幸身亡的女學生家屬陳情，他向中央爭取的新台幣5100萬元經費到位後，加上市府積極施作，潭稅橋改善工程預定1月16日可完工通車，還給地方民眾安全無虞雙線道。

王定宇表示，向中央爭取的5100萬元，其中1000萬用來開闢新車道，4100萬用來設置箱涵，將積水抽排至三爺溪，解決車道涵洞積水問題，另外也要感謝台糖、台鐵、地方廟宇在協調後，能無償提供車道、箱涵用地，解決地方半世紀的困擾。

涵洞 王定宇 車道

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