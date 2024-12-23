雲林觀光人次突破2000萬 114年再辦滿額抽豪禮

雲林觀光人次截至11月底突破2000萬，縣長張麗善今天說，元旦啟動「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，消費發票滿500元可抽獎，邀民眾來走春、拜媽祖、拿大獎。

雲林縣文化觀光處今天舉辦2025新春記者會，虎尾國中兩廣醒獅隊帶來精湛表演，為活動揭開序幕。

張麗善表示，雲林縣北港朝天宮與北港武德宮今年觀光人次穩座全台觀光遊憩據點排名前2名，西螺福興宮明年將成為雲林縣觀光遊憩據點新「神」隊友，更凸顯雲林縣為名符其實宗教大縣，顯見「與神同行」深具觀光潛力。

張麗善說，截至今年11月底止，雲林縣破2000萬觀光人次佳績，搭配新春各項活動，縣府再次舉辦「與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，從114年1月1日起，只要在雲林縣境內消費滿新台幣100元的單筆發票，即可登錄抽獎平台參加抽獎，每累計500元，即可獲得一組抽獎序號。

張麗善等人希望明年能破3000萬人次，再創觀光新紀錄，歡迎全台民眾來雲林走春、拜媽祖、採購伴手禮、拿大獎。

文觀處指出，2025走春系列活動從賞春聯、貼春聯開始，串聯藝文團體以及文化館舍推出「傳藝雲林」迎春揮毫活動，新春假期114年1月25日至2月2日，雲林縣12處文化場館推出上百場新春限定動靜態活動，民眾參加指定活動並集滿6個章戳，可現場兌換文創福袋，限量200組送完為止。