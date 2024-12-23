雲林北港公務員退休楊美月遺愛人間 生前積蓄捐贈高階救護車

雲林縣北港鎮公務員退休的楊美月，生前省吃節用熱心公益，離世仍遺愛人間，將生前積蓄400萬元添購一部設備齊全的高階救護車捐給北港消防隊，今天由胞兄楊壽傳捐贈，雲林縣長張麗善代表受贈並對楊女士的大愛表達感謝之意。

今天捐贈儀式由楊美月胞兄楊壽傳、妹妹吳關關、妹婿蘇俊宏及多位家屬代表捐贈，雲林縣長張麗善、副議長蔡咏锝、消防局長林文山及北港鎮多位代表、村里長出席見證。

楊美月妹婿蘇俊宏表示，楊美月一生從公，克盡職守，曾在北港衛生所及鎮公所服務，平時生活儉樸，熱心慈善與公益。往生前感念不論工作或生病期間，獲得親朋好友悉心照護，特別囑託家屬致贈一部最好的救護車給北港消防分隊，保護更多生命，今天完成她遺愛人間的心願。

林文山表示，楊美月捐贈的救護車，擁有巴騰堡格紋設計，高度反光性，讓民眾在夜間能清晰辨識救護車，降低與救護車發生事故率，提升出勤人員執勤安全性；另也配備完整高端救護設備，提升患者在運送就醫過程維持高品質與必要救護，提高救護能量。

張麗善代表感謝之外也指出，雲林縣消防局救護量每年平均3萬多次，救護車也積極汰舊換新，感謝企業及善心人士社團捐贈，已更新39部救護車，並配備自動體外心肺復甦機及自動給氧機、電動骨針、院前超音波檢傷等高端設備，提供安全先進緊急救護能量。