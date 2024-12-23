快訊

靜宜助理教授洗澡身亡…驚人背景「台大+斐陶斐」 才奪年度最佳論文

日產本田攜手宣布成立控股公司 三菱是否加入？明年1月給答案

新新併最後一哩路 新光金董座魏寶生給同仁內部信曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林北港公務員退休楊美月遺愛人間 生前積蓄捐贈高階救護車

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港公務員退休楊美月遺愛人間，家屬代表贈救護車。記者蔡維斌／攝影
北港公務員退休楊美月遺愛人間，家屬代表贈救護車。記者蔡維斌／攝影

雲林北港鎮公務員退休的楊美月，生前省吃節用熱心公益，離世仍遺愛人間，將生前積蓄400萬元添購一部設備齊全的高階救護車捐給北港消防隊，今天由胞兄楊壽傳捐贈，雲林縣長張麗善代表受贈並對楊女士的大愛表達感謝之意。

今天捐贈儀式由楊美月胞兄楊壽傳、妹妹吳關關、妹婿蘇俊宏及多位家屬代表捐贈，雲林縣長張麗善、副議長蔡咏锝、消防局長林文山及北港鎮多位代表、村里長出席見證。

楊美月妹婿蘇俊宏表示，楊美月一生從公，克盡職守，曾在北港衛生所及鎮公所服務，平時生活儉樸，熱心慈善與公益。往生前感念不論工作或生病期間，獲得親朋好友悉心照護，特別囑託家屬致贈一部最好的救護車給北港消防分隊，保護更多生命，今天完成她遺愛人間的心願。

林文山表示，楊美月捐贈的救護車，擁有巴騰堡格紋設計，高度反光性，讓民眾在夜間能清晰辨識救護車，降低與救護車發生事故率，提升出勤人員執勤安全性；另也配備完整高端救護設備，提升患者在運送就醫過程維持高品質與必要救護，提高救護能量。

張麗善代表感謝之外也指出，雲林縣消防局救護量每年平均3萬多次，救護車也積極汰舊換新，感謝企業及善心人士社團捐贈，已更新39部救護車，並配備自動體外心肺復甦機及自動給氧機、電動骨針、院前超音波檢傷等高端設備，提供安全先進緊急救護能量。

她表示，縣府與台大醫院合作，建立虛實整合的「醫消聯防系統」，讓OHCA（到院前心搏停止）存活率從7%提升至23%。

北港公務員退休楊美月遺愛人間，家屬代表贈救護車。記者蔡維斌／攝影
北港公務員退休楊美月遺愛人間，家屬代表贈救護車。記者蔡維斌／攝影
楊美月捐贈的高階救護車，設備齊全內配自動給氧機、院前超音波等高端設備。記者蔡維斌／攝影
楊美月捐贈的高階救護車，設備齊全內配自動給氧機、院前超音波等高端設備。記者蔡維斌／攝影

北港 救護車 雲林

延伸閱讀

減輕負擔！雲林虎尾114年起加碼生育補助金 每胎1萬元

歷經20多年財劃法修正通過 張麗善：盼中央落實

雲林發展智慧城市2.0！張麗善宣布攜手鴻海集團

雲林斗南、虎尾三處道路槽化線將塗銷 張麗善：道路設計應因地制宜

相關新聞

嘉市蘭潭步道好漢坡整治 打造安全步道環境

嘉義市蘭潭後山步道為嘉義市及鄰近縣市民眾休閒好去處，當中有段好漢坡因坡度較陡於下雨後常因路滑致使運動市民受傷，市議會副議...

嘉市財稅局攜手台銀發財水來 捐發票可獲得平安米及發財水

嘉義市政府財政稅務局今年推出的「好運龍來嘉」紅包，獲得大家熱烈迴響，為迎接即將到來的2025乙巳金蛇年，與台灣銀行嘉義分...

雲林北港公務員退休楊美月遺愛人間 生前積蓄捐贈高階救護車

雲林縣北港鎮公務員退休的楊美月，生前省吃節用熱心公益，離世仍遺愛人間，將生前積蓄400萬元添購一部設備齊全的高階救護車捐...

雲林虎尾鎮公所年終送大禮 明年起新生兒津貼1萬元

雲林縣第2大的虎尾鎮，今年新生兒人數比去年大幅成長，為鼓勵提高生育，鎮公所今天宣布從明年元旦起，除雲林縣府的「萬寶龍」6...

臺南市AI機器人創意暨全國冠軍盃登場 吸引335支隊伍、831名選手參賽

臺南市AI機器人創意暨全國冠軍盃22日在國立成功大學中正堂舉行，今年比賽吸引了335支隊伍、831名選手參賽，參賽隊伍較去年激增57%。來自國小低年級到高中職的學生們齊聚一堂，吸引來自新竹縣、南投縣、

封閉1年國華街平交道開放通車 嘉市機車族擺脫陰影

去年11月配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」C611標高架橋工程施工需要，國華街平交道封閉，機車族繞道經過文化路地下道，遇有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。