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台南市區公車19路營運換手 低地板車型增班上路

中央社／ 台南23日電

台南市區公車路網重整，「19路」公車今天起由新進業者巨業交通接手營運，每日由35班次增加為60班次，均採用低地板公車，路線與停靠站位維持不變。

台南市交通局長王銘德告訴中央社記者，台南市長黃偉哲很重視市區公車路網重整計畫，巨業交通繼月初首條「生活公車32路」通車後，第2條路線今天起接手營運「19路」市區公車。

王銘德指出，交通局透過調整路線、招募新進客運業者、汰換為電動巴士、活用9人座小巴等策略，多管齊下發展公共運輸，在國內大車駕駛普遍缺工環境下，反而可做到逆勢增班。

台南市公共運輸處提供資料指出，19路公車原為府城客運營運，今天起更換為巨業交通營運，除了無縫接軌，並依市府規劃增班，自每日35班次增為60班次，班距可自60分鐘縮短至平均約30分鐘一班，學生與市民搭乘更為便利，希望民眾多利用。

公共運輸處指出，19路公車路線、站位均維持不變，由安平區原住民文化會館往返永康區大灣高中，途中行經永華市政中心、水萍塭公園、台南火車站、成大醫院、高雄榮總台南分院、崑山科大、大灣等站，另平日有6班次延駛台南海事學校。

公共運輸 公車

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