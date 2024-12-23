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嘉市蘭潭步道好漢坡整治 打造安全步道環境

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭步道當中有段鄰近鎮德宮步道，因坡度陡而有「好漢坡」之稱，下雨後常因路滑致使運動市民受傷。記者李宗祐／攝影
嘉義市蘭潭步道當中有段鄰近鎮德宮步道，因坡度陡而有「好漢坡」之稱，下雨後常因路滑致使運動市民受傷。記者李宗祐／攝影

嘉義蘭潭後山步道為嘉義市及鄰近縣市民眾休閒好去處，當中有段好漢坡因坡度較陡於下雨後常因路滑致使運動市民受傷，市議會副議長張榮藏接獲陳情後向市府反應，市府勘查後也認為有整修必要，預計將原有2道坡道當中1條修整成階梯，另坡道維持原狀加強路面磨擦系數以增加安全。

蘭潭後山步道常有情侶或全家一起來遊憩，總長3公里林蔭茂盛，原始路徑、木棧道、木梯、石板整修完善，適合健行或登山初學者練習，2小時內就能走完全程，輕鬆攻克嘉義市第一高峰，名列小百岳的「紅毛埤山」。

蘭潭步道當中有段鄰近鎮德宮步道，全長約220公尺因坡度陡而有「好漢坡」之稱，但因路面多年沒有整修，尤其下雨後常因路滑致使運動市民受傷。市民向副議長張榮藏反應，市府在上周實地勘察。

市府觀光新聞處表示，蘭潭後山步道環境潮溼，好漢坡混凝土鋪面較為濕滑，行走較為不便，將於單側施作階梯（含扶手），單側維持斜坡形式，並做表面防滑處理，將併同其他零星工程一併發包處理，預計明年4月開工、7月底完工，初估經費約為150萬元。

根據觀光署統計2024年1月至9月，嘉義最熱門景點前10名為「文化路夜市」、「檜意森活村」、「布袋遊憩區」、「嘉義城隍廟」、「蘭潭風景區」、「故宮南院」，「阿里山國家森林遊樂區」、「梅山太平雲梯」、「圓潭自然生態園區」以及「達娜伊谷」。

第5名的「蘭潭」有「嘉義市後花園」之稱，近年來，市府透過設計力營造環境美學，並完善軟硬體設施包括水舞、步道等，成功優化休閒旅遊，打造出適合拍攝網美照、打卡分享、運動以及休憩的全新魅力，一舉超越阿里山成為熱門景點。

嘉義市蘭潭步道當中有段「好漢坡」，因後山步道環境潮溼，混凝土鋪面較為濕滑，行走較為不便。記者李宗祐／攝影
嘉義市蘭潭步道當中有段「好漢坡」，因後山步道環境潮溼，混凝土鋪面較為濕滑，行走較為不便。記者李宗祐／攝影

嘉義 蘭潭 運動

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