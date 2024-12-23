嘉市財稅局攜手台銀發財水來 捐發票可獲得平安米及發財水

嘉義市政府財政稅務局今年推出的「好運龍來嘉」紅包，獲得大家熱烈迴響，為迎接即將到來的2025乙巳金蛇年，與台灣銀行嘉義分行合作推出「豐收」、「好業（台語）」平安米、提袋及發財水，添好運、慶豐收。

財稅局表示，「豐收」、「好業」平安米及提袋，以「富有之謂之大業」為靈感，每包平安米以象徵花團錦簇及稻穗代表豐收富足成就大業，有「豐收」及「好業」2款，台灣銀行嘉義分行並提供在600億金庫吸飽財氣的發財水來助攻，幫大家旺財運，百工百業慶豐收，如魚得水。

財稅局訂於明年1月15日9點起至12點30分在1樓走廊舉辦「年終送暖 雲端發票愛無限」活動，只要捐贈8張今年或明年未開獎之雲端發票，就可獲得平安米1包及發財水1瓶（限量300組），隨機附贈驚喜好禮兌換券1張，有全聯禮券600元、超商商品卡等66份兌換券，另外現場還有許多生活小物。（兌換方式以現場活動辦法為主）

財稅局今年已舉辦多場雲端發票租稅宣導活動，共募集了13萬多張的雲端發票，較去年成長22%，全數捐贈給嘉義市社福團體，為弱勢族群注入一股暖流，更期待新的一年大家繼續支持及參與活動，響應捐發票獻愛心，讓環境永續，也讓愛永續，共創永續的幸福城市。