雲林虎尾鎮公所年終送大禮 明年起新生兒津貼1萬元

雲林縣第2大的虎尾鎮，今年新生兒人數比去年大幅成長，為鼓勵提高生育，鎮公所今天宣布從明年元旦起，除雲林縣府的「萬寶龍」6萬元生育補助，虎尾鎮公所再加碼發送1萬元，並將增建幼兒友善設施，期待人口能持續成長。

虎尾鎮因是高鐵和中科園區所在地，近年人口數成長，總人口數從去年70386人，到今年11月為70851人共增加465人，新生兒去年（兔年）只出生305人，今年（龍年）到11月底則暴增到588人，預估到年終可突破600人，比去年增加約1倍。

去年雲林縣府推出3加3萬寶龍政策，即每胎可獲6萬元補助，第4胎以上更可領到10萬以上，生愈多領愈多，使新生兒今年到目前已突破6千人大關達6702人，比前兩年出生的總和人數還多，足顯高額津貼確已達到「催生」效果。

虎尾鎮是目前雲林20鄉鎮市中少數人口正成長的鄉鎮，但限於經費因素並未實施新生兒津貼，為提高生育意願，減輕負擔，虎尾鎮公所今天宣布從明年元旦起加碼生育補助金，每名新生兒發放1萬元。

鎮長林嘉弘說，上任以來虎尾出生人口雖從300多人提高到588人；但為鼓勵生育，經與代表會協商獲得支持，今年提出加碼生育補助金政策，明年元旦起新生兒的父或母設籍虎尾滿六個月，且從新生兒出生日起6個月即可提出申請，將發送1萬元補助金。

虎尾鎮代主席陳明聖也表示，虎尾是雲林第2大鄉鎮，近年少子化衝擊，學校或幼兒園學生不斷減少、甚至被迫關閉，期待推出更多福利獎勵更多人來虎尾居住，往升格為「虎尾市」的目標邁進。