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臺南市AI機器人創意暨全國冠軍盃登場 吸引335支隊伍、831名選手參賽

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市AI機器人創意暨全國冠軍盃22日在國立成功大學中正堂舉行，今年比賽吸引了335支隊伍、831名選手參賽，參賽隊伍較去年激增57%。來自國小低年級到高中職的學生們齊聚一堂，吸引來自新竹縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣以及連江縣的學生參加，參賽規模創歷史新高。

臺南市長黃偉哲表示，自從ChatGPT掀起全球科技熱潮以來，機器人和AI技術的結合已帶來顯著突破，無論在實用性還是研究領域，都有嶄新的發展。機器人是我國及世界各國重點發展項目，參賽選手都是未來深具潛力的科技人才，南市府會提供更好的科學教育環境，讓孩子們都能發揮創意，在科技領域發光發熱。

教育局指出，機器人教育讓學生透過實際操作，提升對AI相關議題的理解，並增強學習動機，進而活用其他領域知識。面對AI時代，臺南市積極推動機器人教育，並已發布機器人教育中程計畫， 透過提升師資素質、完善課程設計並建立區域學校支持機制，幫助學生培養解決問題能力和創新思維，為未來奠定堅實基礎。

聚傳媒

屏東縣 臺南

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