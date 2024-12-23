封閉1年國華街平交道開放通車 嘉市機車族擺脫陰影

去年11月配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」C611標高架橋工程施工需要，國華街平交道封閉，機車族繞道經過文化路地下道，遇有違規超車造成意外頻傳，隨著工程順利進行國華街交流道昨天開放通行。市民總算擺脫地下道事故頻傳陰影「等一年了終於通了，文化路地下道的機車道有夠難騎」。

鐵高計畫由交通部鐵道局中部工程分局施作，於國華街平交道西南側設置P240、P241墩柱，工區階段施工工期約398天，為維護工程人員施工、民眾公安及工程車輛動線順暢等，配合施工於去年11月20日，封閉國華街平交道及文化路378巷限縮。

原本藉由國華街平交道通勤的機車族及行人，施工期間需改由文化路通行；原本利用文化路378巷通勤的自小客車，改走文化路432巷行駛，維持民眾通行權益及兼顧工程安全。

隨著鐵高工程進行，國華街平交道於昨天回復通行，機車族已不用再繞道而行。有市民在地方社群媒體告知這好消息並留言表示，封閉1年期間，繞道文化路地下道，期間碰到1O幾起車禍，機車道無法超車，有些人就是不信邪，硬使超車，發生人車跌倒。有網友附和「等一年了終於通了，文化路地下道的機車道有夠難騎」。

嘉義市消防局統計2022年12月至2023年11月20日封閉改道前文化路地下道有9件事故，2023年12月20日至今有25件。數據確實明顯增加。