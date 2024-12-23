快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林土雞場確診禽流感撲殺5千隻土雞 周遭55禽場全數被列管

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉一處土雞場今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，是雲林今年入冬首場，雲林縣動植物防疫所立刻執行5千多隻黑羽土雞撲殺銷毀作業。圖／雲林縣政府提供
雲林縣東勢鄉一處土雞場今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，是雲林今年入冬首場，雲林縣動植物防疫所立刻執行5千多隻黑羽土雞撲殺銷毀作業。圖／雲林縣政府提供

雲林縣東勢鄉一處土雞場今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，是雲林今年入冬首場，雲林縣動植物防疫所立刻執行5千多隻黑羽土雞撲殺銷毀作業，周遭55禽場全數列入監控，防疫所表示，今年10月在嘉義、台南濕地已測得野鳥帶原病毒，呼籲禽場提高警戒。

雲林縣防疫所長廖培志表示，該確診禽場上周五發現雞隻出現異常死亡，主動向防疫所通報，今確診H5N1亞型高病原性禽流感，是今年第20場禽場確診，也是入冬後首場。

廖培志表示，該禽場為非全密閉式的傳統禽場，飼養5225隻黑羽土雞為8周齡即將上市，今天執行撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。該禽場周邊半徑一公里有55禽場都列入監控範圍。

廖培志指出，今年10月在嘉義、台南的溼地都有測到野鳥帶原禽流感病毒，入秋後禽流感風險大增，防疫所每天派遣消毒車針對家禽飼養密集區域、疫情發生高風險區域、與鄰縣交界的重大路口、候鳥棲息的海口與濕地等地方，採不間斷、連續性加強環境消毒作業，以降低空氣中病毒濃度。

提醒縣內禽農應務必提高警覺，落實門禁管制管理工作，並加強人員、車輛、運輸載具等進出清潔及消毒作業，防範疫病造成產業重大損失。

確診 禽流感 雲林

延伸閱讀

雲林口湖男子摔落魚塭成植物人 同鄉捐烏魚子義賣盼助植物人家庭

雲林虎尾114年起加碼生育補助金 每胎1萬元

雲林公布新春活動 元旦起消費滿500元有機會抽中百萬名車

世界竹地標在雲林！走進森林基地體驗竹林的五感療癒

相關新聞

封閉1年國華街平交道開放通車 嘉市機車族擺脫陰影

去年11月配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」C611標高架橋工程施工需要，國華街平交道封閉，機車族繞道經過文化路地下道，遇有...

雲林土雞場確診禽流感撲殺5千隻土雞 周遭55禽場全數被列管

雲林縣東勢鄉一處土雞場今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，是雲林今年入冬首場，雲林縣動植物防疫所立刻執行5千多隻黑羽土雞...

台南跨年夜子時一刻敲鐘祈福 200間廟宇聲振台南

跨年敲鐘已逐漸成為台南文化特色，台南市政府攜手各宗教團體今天在首廟天壇舉辦2025跨年敲鐘祈福記者會，市長黃偉哲與發起人...

雲林口湖男子摔落魚塭成植物人 同鄉捐烏魚子義賣盼助植物人家庭

雲林縣口湖鄉民「阿和」13年前因跌落魚塭成為植物人，在創世基金會斗六分院療養多年，他過去最喜歡品嘗在地特產烏魚子，同鄉烏...

減輕負擔！雲林虎尾114年起加碼生育補助金 每胎1萬元

雲林縣虎尾鎮長林嘉弘今天說，為提高鎮民生育子女意願，減輕家庭負擔，公所編列600萬元經費，從明年元旦起加碼生育補助金，凡...

台南市區公車路網重整 「19路」公車今起更換公司並增班

台南市交通局為配合市區公車路網重整，新進業者巨業交通於今天起接手營運「19路」公車，同時由每日35班次增加為60班次，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。