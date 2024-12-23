雲林土雞場確診禽流感撲殺5千隻土雞 周遭55禽場全數被列管

雲林縣東勢鄉一處土雞場今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，是雲林今年入冬首場，雲林縣動植物防疫所立刻執行5千多隻黑羽土雞撲殺銷毀作業，周遭55禽場全數列入監控，防疫所表示，今年10月在嘉義、台南濕地已測得野鳥帶原病毒，呼籲禽場提高警戒。

雲林縣防疫所長廖培志表示，該確診禽場上周五發現雞隻出現異常死亡，主動向防疫所通報，今確診H5N1亞型高病原性禽流感，是今年第20場禽場確診，也是入冬後首場。

廖培志表示，該禽場為非全密閉式的傳統禽場，飼養5225隻黑羽土雞為8周齡即將上市，今天執行撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。該禽場周邊半徑一公里有55禽場都列入監控範圍。

廖培志指出，今年10月在嘉義、台南的溼地都有測到野鳥帶原禽流感病毒，入秋後禽流感風險大增，防疫所每天派遣消毒車針對家禽飼養密集區域、疫情發生高風險區域、與鄰縣交界的重大路口、候鳥棲息的海口與濕地等地方，採不間斷、連續性加強環境消毒作業，以降低空氣中病毒濃度。

提醒縣內禽農應務必提高警覺，落實門禁管制管理工作，並加強人員、車輛、運輸載具等進出清潔及消毒作業，防範疫病造成產業重大損失。