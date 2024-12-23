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台南跨年夜子時一刻敲鐘祈福 200間廟宇聲振台南

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
跨年敲鐘已逐漸成為台南文化特色，台南市政府攜手各宗教團體今天在首廟天壇舉辦2025跨年敲鐘祈福記者會。記者鄭惠仁／攝影
跨年敲鐘已逐漸成為台南文化特色，台南市政府攜手各宗教團體今天在首廟天壇舉辦2025跨年敲鐘祈福記者會。記者鄭惠仁／攝影

跨年敲鐘已逐漸成為台南文化特色，台南市政府攜手各宗教團體今天在首廟天壇舉辦2025跨年敲鐘祈福記者會，市長黃偉哲與發起人蔡宗昇，及天壇董事長徐國潤等20間宗教團體代表，共同敲響鐘聲，為即將到來的跨年活動敲響序幕。

民政局表示，2025跨年敲鐘祈福已有約200間宗教團體參與，敲鐘時間為12月31日晚上11點15分，歡迎各地民眾來台南的廟宇敲鐘祈福，聲振台南。

今天的記者會另有台南市佛教會理事長旻慧法師、南瀛道教會理事長蘇清進等宗教團體代表、以及市議員蔡宗豪、陳怡珍、沈震東等人參加。市長黃偉哲表示，台南為眾神之都，宗教團體自發辦理的敲鐘祈福，已成為台南特色的跨年活動，尤其響應的宗教團體相當多元，包含道教、佛教、基督教及天主教等，大家共同在年末尾聲時刻，齊心敲響悠揚鐘聲，並藉此誠心為台南市民祈福，盼望所有民眾在新的一年，都風調雨順、百業興盛。

發起人蔡宗昇說，敲鐘祈福最大的意義在提升台南的優質宗教文化，宗教團體是在地居民情感交流、凝聚向心力的信仰中心，透過活動結合地方藝文表演團體或街頭藝人，來與鄉親同歡跨新年，正是所謂「一廟埕一舞臺」，讓廟埕變為舞臺，提供文化團體一展歌舞的場域。

民政局表示，2019年由民間發起「以肅穆的鐘聲取代煙炮聲」跨年敲鐘祈福，一開始是由中西區的集福宮、崇福宮、聚福宮共同舉辦，希望能讓民眾參與敲鐘祈福取代鞭炮喧囂，後續逐年有寺廟加入響應，接著透過市府與民間攜手合作，陸續有愈來愈多的宗教團體參與，期望藉由鐘聲凝聚臺南各界，打造以多元文化、跨宗教的台南跨年風格。相關訊息公布於臉書粉專「台南跨年敲鐘祈福」。

跨年敲鐘已逐漸成為台南文化特色，台南市政府攜手各宗教團體今天在首廟天壇舉辦2025跨年敲鐘祈福記者會。記者鄭惠仁／攝影
跨年敲鐘已逐漸成為台南文化特色，台南市政府攜手各宗教團體今天在首廟天壇舉辦2025跨年敲鐘祈福記者會。記者鄭惠仁／攝影

佛教 台南 跨年

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