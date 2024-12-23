雲林口湖男子摔落魚塭成植物人 同鄉捐烏魚子義賣盼助植物人家庭

雲林縣口湖鄉民「阿和」13年前因跌落魚塭成為植物人，在創世基金會斗六分院療養多年，他過去最喜歡品嘗在地特產烏魚子，同鄉烏魚子業者曾家佑得知，提供200盒烏魚子讓創世基金會義賣，響應公益送暖，也祝福阿和早日恢復健康，回鄉再嘗嘗烏魚子的滋味。

創世基金會斗六分院今邀請經營多家品牌餐廳的負責人Veeda現場示範將烏魚子與年糕結合的創意料理，「阿和」的太太說，阿和相當喜歡吃烏魚子，但13年前阿和在巡視魚塭時不慎跌落，成為植物人，幸好有創世接手照顧，讓她無後顧之憂工作，拉拔2名孩子。

烏魚子業者曾家佑與阿和是同鄉，得知阿和的遭遇，感受到家有植物人的家庭非常需要社會支持，因此捐出200盒烏魚子禮盒，供創世斗六分院義賣，希望藉此拋磚引玉，讓更多人響應公益寒冬送暖。