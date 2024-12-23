台南市區公車路網重整 「19路」公車今起更換公司並增班

台南市交通局為配合市區公車路網重整，新進業者巨業交通於今天起接手營運「19路」公車，同時由每日35班次增加為60班次，所有班次都是低地板公車，路線與停靠站位維持不變，班距由1小時縮為半個鐘頭，搭車更快速便利。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視市區公車路網重整計畫，巨業交通繼月初首條生活公車32路通車後，第2條路線於23日起接手營運「19路」市區公車，而交通局透過調整路線、招募新進客運業者、汰換電動巴士、活用9人座小巴等策略，多管齊下發展公共運輸，因此，能在國內大車駕駛普遍缺工下，反而可做到逆勢增班，讓市民更便利。

公共運輸處指出，19路公車原為府城客運營運，23日起更換為巨業交通將會無縫接軌，並且依市府規畫增班，從每日35班次增為60班次，班距可自60分鐘縮短至平均約30分鐘一班，學生與市民搭乘更便利，歡迎大家多利用，支持南市公共運輸。

公共運輸處說，19路公車路線站位均維持不變，由安平原住民文化會館往返大灣高中，途中行經永華市政中心、水萍塭公園、臺南火車站、成大醫院、高雄榮總台南分院、崑山科大、大灣等站，另平日有6班次延駛台南海事學校。