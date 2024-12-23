雲林公布新春活動 元旦起消費滿500元有機會抽中百萬名車

雲林縣今年觀光人次已突破2千萬，縣府今天召開記者會公布新春活動，宣布「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動元旦開跑，最大獎汽車一輛；另外，雲林縣向交通部觀光署爭取到台西客運「雲西線」，將往返嘉義太保、雲西，明年2月1日開駛，便利遊客往來雲林。

雲林縣長張麗善表示，北港朝天宮、北港武德宮今年觀光人次穩坐全國觀光遊憩據點排名前二名，明年將新增西螺福興宮成為觀光遊憩據點「神」隊友，凸顯「與神同行」深具觀光潛力。

縣府明年元旦起至6月底止同步舉行「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，只要在雲林縣境內消費滿100元的單筆發票，即可登錄抽獎平台參加抽獎，每累計500元，即可獲得一組抽獎序號，最大獎是百萬名車，邀請民眾多多來雲林走春、消費。

文化觀光處長陳璧君說，雲林西部海岸地區這幾年觀光量成長顯著，縣府向交通部觀光署爭取到新路線「雲西線」，該路線預計於明年2月1日開駛，往返雲林及嘉義太保站，沿途經北港1911好庫文化產業園區、顏厝寮聚落、成龍溼地、戰水鯨湖廣場、黃金蝙蝠生態館、北港春生活博物館等，希望透過這條專線，連結整個雲林20個鄉鎮，帶動全縣的觀光量，創造更多的經濟效益。

新春期間，從1月4日起到1月19日，逾70位知名書畫家，在雲林縣內文化館舍舉辦16場次接力揮毫供民眾免費索取年字年畫，1月29日(初一)起至1月31日(初三)，在土庫庄役場、虎尾建國眷村、雲林布袋戲館、口湖遊客中心、北港登記所、斗南他里霧微光草原聚落、行啟記念館、雲中街文創聚落、二崙故事屋及西螺東市場等地，每天都有表演活動，雲林高鐵站自1月27日(小年夜)至1月28日(除夕)也有街頭藝人表演。