6米高「療癒雪人」現身七股鹽山 搭配有趣活動爭取春節遊客

台鹽公司七股鹽山雪鹽祭活動今天推出6米高「療癒雪人」，期待圓滾滾身體、戴斗笠吃著枝仔冰的微笑佇立鹽山頂，春節期間吸引遊客參觀。主辦單位邀請台鹽董事長丁彥哲、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪等地方人士揭幕。

現場還有推推雪人不倒翁大軍，搖搖晃晃萌翻天、鹽田玩雪場，動手捏出屬於自己的鹽雪人、療癒雪人AR濾鏡等設施，供民眾借位擺拍，留下美好紀念照，還可品嘗鹹冰棒、鹽滷豆花等美食。

台鹽董事長丁彥哲表示，七股鹽山是雲嘉南沿海著名景點，每年推出的藝術裝置都創造高討論度，成為新年必訪景點之一，吸引眾多海內外旅客與裝置合照、打卡。七股鹽山也保留過往經典裝置展示於各角落，成為園區獨有的特色。這次推出第10座裝置藝術「療癒雪人」，創新發想融合地景風貌與氣候議題，也將藝術氛圍巧妙帶入環境，邀請大家來七股鹽山過冬，享受暖陽與浪漫雪景。

台鹽表示，台南七股鹽場曾是台灣最大曬鹽場，曾被日媒譽為「台灣磁場最乾淨之地」，去年吸引超過48萬人次到訪，這次雪鹽祭特別打造6米高療癒雪人佇立鹽山頂，「與大家一起帶著正能量迎接2025年」。尤其遊客爬上鹽山半山腰，即可看見療癒雪人底部正在融化的隱藏版設計，深刻傳達氣候暖化與你我生活息息相關，隨著環境變遷，鹽山外型也因而受到影響，盼藉此邀請遊客關注環境保育、生態永續議題。