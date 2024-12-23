快訊

財劃法修正後衝擊 政院：明年度總預算恐須重新編列

漁業署人事單位傳霸凌 長官下禁孕令…女下屬不適不敢請假導致流產

德國聖誕市集汽車衝撞案釀5死，兇手「前穆斯林」的矛盾背景

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南潭稅橋大雨就淹傷亡車禍不斷 陳情50年終改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德潭稅橋大雨就淹、傷亡車禍不斷，父老陳情50年終於改善。記者周宗禎／攝影
台南仁德潭稅橋大雨就淹、傷亡車禍不斷，父老陳情50年終於改善。記者周宗禎／攝影

台南仁德潭稅陸橋位在保安、文賢路口是往來嘉南藥理大學、奇美博物館與國道捷徑，但東向車道過低又狹窄，許多大型車逆向闖進西向車道肇事，去年又有女生被撞身亡，且大雨就淹水封閉，「50多年都沒改善」。立委王定宇爭取中央5100萬改善，今天勘查工程，宣布新建車道農曆年前完工通車。

保安里長顏榮城、文賢里長林江溪表示，潭稅陸橋在台鐵西部幹線下方，50年前就是兩里往來要道。因為地勢低窪下大雨就淹水，無法通行。加上東向車道只有2公尺寬、2.1公尺高一直沒辦法拉高拓寬，很多車頂較高或車身較寬的車輛經常擦撞，涵洞上方與兩側滿是車輛擦撞刮痕，大型車也常為了通過逆向走西向車道發生車禍

他們陳情王定宇，現場察看後認為東向車道一直無法拉高加寬，是因為過去認為要改善必須往下挖伸或者拉高車道，但土地有部分台糖部分私有廟產地、取得困難，加上過去這裡人口較少，地方經費不足等因素，才會造成拖延超過半世紀無法解決。

王定宇表示，潭稅橋前後路段這50年來大小車禍不斷，去年因為22歲年輕女生車禍身亡，家屬拜託他務必想辦法解決，他接獲陳情，現場查看後認為南側開闢較寬較高的車道可行。去年向中央爭取5100萬經費改善，其中1000萬開闢新車道，4100萬設置箱涵積水可直接抽排到三爺溪，並協調台糖還有廟方無償提供車道用地、台鐵提供箱涵用地「可望一次解決」。

今天王定宇與市府工務局、在地里長顏榮城、林江溪等會勘，確認新設涵洞與引道寬3公尺、有2.5公尺高，一般中小型車輛可以通行。預計下個月底前可以鋪設好所有路面開放通行。

台南仁德潭稅橋東巷車道又低又窄，兩側與上方牆壁滿是車輛刮痕。記者周宗禎／攝影
台南仁德潭稅橋東巷車道又低又窄，兩側與上方牆壁滿是車輛刮痕。記者周宗禎／攝影
台南仁德潭稅橋大雨就淹、傷亡車禍不斷，父老陳情50年終於改善。記者周宗禎／攝影
台南仁德潭稅橋大雨就淹、傷亡車禍不斷，父老陳情50年終於改善。記者周宗禎／攝影
台南仁德潭稅橋大雨就淹、傷亡車禍不斷，父老陳情50年終於改善。記者周宗禎／攝影
台南仁德潭稅橋大雨就淹、傷亡車禍不斷，父老陳情50年終於改善。記者周宗禎／攝影

王定宇 車禍 車道

延伸閱讀

影／青鳥被綠營立委煽動拆護欄！鍾佳濱持油壓剪破壞公物...慘了

綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突

傳不雅影片給神祕女子？ 王定宇駁斥：說一次就告一件

王定宇桃色風波未完？葛斯齊嗆一周後算帳「再丟就非簡單對話截圖」

相關新聞

影／台南潭稅橋大雨就淹傷亡車禍不斷 陳情50年終改善

台南仁德潭稅陸橋位在保安、文賢路口是往來嘉南藥理大學、奇美博物館與國道捷徑，但東向車道過低又狹窄，許多大型車逆向闖進西向...

知名古坑綠色隧道驛站換裝 可愛鵝媽媽進駐人氣旺

雲林古坑綠色墜道是通往山區景點的中繼站，遊客如織，發展成為雲林第3大人氣景點，園區內的綠色墜道驛站，由鵝媽媽企業取得經營...

台南AI機器人賽 獎金加碼

335支隊伍、831名選手昨參加台南AI機器人創意暨全國冠軍盃，比去年成長逾5成，凸顯AI熱潮。市長黃偉哲當場宣布加碼獎...

雲林烏魚大餐上菜呷免驚 港邊200桌2千多人寒風共餐更有味

雲林區漁會兩百桌烏魚大餐今天在萡子寮港邊登場，農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及雲林縣長張麗善、立委大力促銷並肯定雲林烏...

用咖啡拜土地公會發財？ 雲林新住民發行有趣的宗教繪本

雲林縣新住民已突破1萬7千人，不論來自哪個國度，宗教是生活很重要一環，雲林新住民主流的印尼、越南又是多元宗教國家，很多人...

「墨研書畫」聯展今開幕 陳茂隆師生展出157幅書法水墨

藝術家陳茂隆成立「墨研書畫苑」教學、與同好鑽研書畫藝術，與48名學生的157幅書法與水墨作品在台南市新營文化中心聯展，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。