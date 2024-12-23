影／台南潭稅橋大雨就淹傷亡車禍不斷 陳情50年終改善

台南仁德潭稅陸橋位在保安、文賢路口是往來嘉南藥理大學、奇美博物館與國道捷徑，但東向車道過低又狹窄，許多大型車逆向闖進西向車道肇事，去年又有女生被撞身亡，且大雨就淹水封閉，「50多年都沒改善」。立委王定宇爭取中央5100萬改善，今天勘查工程，宣布新建車道農曆年前完工通車。

保安里長顏榮城、文賢里長林江溪表示，潭稅陸橋在台鐵西部幹線下方，50年前就是兩里往來要道。因為地勢低窪下大雨就淹水，無法通行。加上東向車道只有2公尺寬、2.1公尺高一直沒辦法拉高拓寬，很多車頂較高或車身較寬的車輛經常擦撞，涵洞上方與兩側滿是車輛擦撞刮痕，大型車也常為了通過逆向走西向車道發生車禍。

他們陳情王定宇，現場察看後認為東向車道一直無法拉高加寬，是因為過去認為要改善必須往下挖伸或者拉高車道，但土地有部分台糖部分私有廟產地、取得困難，加上過去這裡人口較少，地方經費不足等因素，才會造成拖延超過半世紀無法解決。

王定宇表示，潭稅橋前後路段這50年來大小車禍不斷，去年因為22歲年輕女生車禍身亡，家屬拜託他務必想辦法解決，他接獲陳情，現場查看後認為南側開闢較寬較高的車道可行。去年向中央爭取5100萬經費改善，其中1000萬開闢新車道，4100萬設置箱涵積水可直接抽排到三爺溪，並協調台糖還有廟方無償提供車道用地、台鐵提供箱涵用地「可望一次解決」。