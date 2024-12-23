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知名古坑綠色隧道驛站換裝 可愛鵝媽媽進駐人氣旺

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝設施，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／攝影
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝設施，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／攝影

雲林古坑綠色墜道是通往山區景點的中繼站，遊客如織，發展成為雲林第3大人氣景點，園區內的綠色墜道驛站，由鵝媽媽企業取得經營權，經改裝增添遊樂設施，改頭換面成為一座以鵝為主題的鵝媽媽驛站，昨天開幕吸引人潮，將可帶動山區觀光。

雲林縣古坑鄉綠色墜道農產市集每年吸引數百萬觀光人潮，已成為繼朝天宮等各大宮廟以外，最具人氣的景點，每逢假日車水馬龍，市集更是萬頭鑽動，許多大型戶外活動均選在此地舉辦，成為雲林最大的郊遊踏青景點。

多年前為擴大服服遊客，在相鄰的228公園旁建造一座大型的遊客驛站，雲林縣府以O T方式委外經營，今年2月由鵝媽媽企業取得經營權，經過10個月整建昨天開幕，以新面貌迎接遊客，因建築外觀增設許多可愛大小鵝群裝置藝術，並增闢一座小型遊樂區，成為年輕人及小孩的最愛。

鵝媽媽鵝童驛站戶外設有鵝吃市美食區、鵝餐車區、飛天鵝車車、還有飄飄鵝小火車、鵝媽媽旋轉天鵝、全台最大的鵝造型扭蛋機、氣墊趴趴鵝等。室內則有鵝童遊戲區、文創區、世界精品咖啡專區、雲林良品區、鵝媽媽專區、Less Bady香氛區，不僅有雲林良品更有世界精品，集美食遊樂及拍照景點、購物市集於一驛，好吃又好玩。

驛站指出，驛站與遊覽車業跨業結盟，將遊客帶入雲林，行銷雲林良品、活化在地產業和觀光，未來也會不定期舉辦愛心捐血等公益。

遊客說，古坑綠色墜道有寬闊草原、林道是野餐踏青好去處，且主題隧道又擁有大型農產市集，如今又增加驛站，使園區的遊樂更多元，的確是一日遊最佳去處。

雲林古坑綠色隧道的遊客驛站改由鵝媽媽企業進駐，增設許多設施，讓驛站更顯活潑可愛，吸引遊客。記者蔡維斌／翻攝
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站改由鵝媽媽企業進駐，增設許多設施，讓驛站更顯活潑可愛，吸引遊客。記者蔡維斌／翻攝
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝造型遊樂設施，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／翻攝
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝造型遊樂設施，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／翻攝
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝設施，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／攝影
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝設施，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／攝影
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝設施，也可與鵝群合影，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／翻攝
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝設施，也可與鵝群合影，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／翻攝
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝造型遊樂設施，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／攝影
雲林古坑綠色隧道的遊客驛站全面換裝，改以鵝媽媽為主題，增設許多鵝造型遊樂設施，讓驛站更顯活潑可愛。記者蔡維斌／攝影

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