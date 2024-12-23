台南AI機器人賽 獎金加碼

335支隊伍、831名選手昨參加台南AI機器人創意暨全國冠軍盃，比去年成長逾5成，凸顯AI熱潮。市長黃偉哲當場宣布加碼獎金；教育局指出，已發布機器人教育中程計畫，以提升師資素質、建立區域學校支持機制等推動新科技。

AI機器人在成大登場，比賽對象為國小低年級到高中職學生，除南市學校組隊參賽，也吸引新竹縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣的學生參加，比賽項目涵蓋極地救援、震震有馳、AI救難英雄、食來運轉等，考驗選手操作機器人技巧，也充分展現學生的創造力和科技素養。

成大附工的學生陳楷彧、戴銘均、戴銘亨表示，從比賽學會與其他隊伍合作完成任務。石門國小學生陳勁宇、劉宇哲、蔡雨彤也分享，從中深入學習程式設計，還加深了對機器人的理解，提升團隊合作與溝通能力。連江縣中正國中小主任程元鋒說，學生從探索到成立機器人社團，積極累積經驗，機器人教育為學生提供無限的未來可能。

黃偉哲到場觀摩各隊的機器人競賽作品也上場操作，更當場宣布加碼競賽獎金，期望他們能成為像黃仁勳、蘇姿丰等科技領袖；教育局長鄭新輝指出，機器人教育讓學生提升對AI相關議題的理解，進而活用其他領域知識，市府已發布機器人教育中程計畫， 透過提升師資素質、完善課程設計並建立區域學校支持機制，幫助學生培養解決問題能力和創新思維。