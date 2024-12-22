14名中華隊奪冠球星嗨爆諸羅山盃少棒開幕 嘉市府頒210萬奬勵金

邁入27屆嘉義市諸羅山盃國際軟式少棒賽今天下午舉行開幕典禮，市府邀請世界12強棒球奪冠的中華隊也曾參與諸羅山少棒比賽的岳東華等14名球星「回娘家」出席盛會，球迷爭睹球星風采，開幕典禮熱鬧非凡；市長黃敏惠親頒210萬獎勵金，力挺基層棒球。黃敏惠表示，奪冠28名選手中，有18人曾經參加過諸羅山盃，嘉義市是棒球原鄉也是世界冠軍、台棒球國手搖籃。

諸羅山盃今天下午在市立棒球場舉行開幕典禮，邀請曾打過諸羅山盃的國手「回娘家」，有岳東華、黃恩賜、吳俊偉、江坤宇、曾頌恩、陳冠偉、張政禹、江國豪、戴培峰、王志煊、莊昕諺、林立、陳晨威、陳冠宇等14人；市長黃敏惠頒發選手獎勵金，包括設籍嘉義市岳東華70萬元，歷屆選手各10萬元，感謝他們為國家打了漂亮一戰。

黃敏惠表示，諸羅山盃少棒賽已經舉辦第27年，從早期慢慢累積到現在，感謝前人努力。今年中華隊棒球選手的優秀表現，代表國家打了漂亮一戰，拿到世界冠軍，帶來台灣社會整體凝聚力，也帶給所有球員更大力量，看到了希望，找回當初半夜起來看威廉波特少棒的激情與感動。

黃敏惠說，這次中華隊28名選手中，有18人打過諸羅山盃少棒賽，嘉義市是棒球原鄉也是世界冠軍、台灣棒球國手的搖籃。但更重要的是，藉由每次賽事，切磋球藝也交流情感，無論在任何時候做任何事情，團隊合作的重要性，同時發揮運動家精神。

教育處處長郭添財表示，諸羅山盃比賽期間適逢國際管樂節，歡迎各地球迷蒞臨現場觀賽給小選手們鼓勵，邀請大家逛逛棒球原鄉嘉義市外，也可到各表演場地領略人文城市的風貌，更期盼小選手們能秉持堅持不懈與永不放棄的KANO精神，透過球技的切磋交流滿載而歸。