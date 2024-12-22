雲林烏魚大餐上菜呷免驚 港邊200桌2千多人寒風共餐更有味

雲林區漁會兩百桌烏魚大餐今天在萡子寮港邊登場，農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城及雲林縣長張麗善、立委大力促銷並肯定雲林烏魚子尚介讚，全場兩千多人共餐大快朵頤，香烤烏魚子、鐵板烏魚腱呷免驚，海風冷颼颼吃得愈溫暖。對於極端氣候帶給養殖漁業傷害，農業部也強調正研擬對策解決。

雲林區漁會今天舉辦漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，席開200桌烏魚大餐，農業部次長黃昭欽、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠和許宇甄等人出席，誇讚雲林區漁會所製作的烏魚子品質佳，是最佳選擇。

黃昭欽說，台灣養殖技術很成熟，烏魚子品質極佳，冬至後正是享用烏魚子大好時機，對於近年來極端氣候衝擊漁業養殖，中央已責成水試所，對氣候帶來的病蟲害防治、水質管理等進行更精進的養殖輔導，以提升技術與產能。

張麗善為雲林烏魚子代言，並為烏魚大餐上菜帶動全場熱絡氣氛，她強調，烏魚全身都是寶，烏魚子、烏魚膘、腱全是珍饈，烏魚煮米粉更是道地的人氣佳餚，此時吃烏魚正是時候，烏魚子選雲林就對了。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，雲林沿海養殖烏魚產量全國之冠，今年野生烏魚子捕獲量也穩定，漁會為讓在地烏魚子建立品牌，提高知名度，舉辦一系列促銷活動，把最好的烏魚子與國人分享。