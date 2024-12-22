台南古蹟金華府500萬元助弱勢 寒冬送暖金額再創新高

台南市三協境北勢街金華府今舉辦「慈心廣行」社會公益活動，捐助原台南6區共2362戶弱勢家庭歲末禮金，每戶1200元，8個社福團體各18萬紅包及1000份南家扶關懷戶餐券，總計約500萬元，其中榮譽主委許倍瑞今80大壽，個人捐逾300萬，在寒冬中增添社會溫暖。

市定古蹟金華府長年節約交誼與祭典等相關費用，並結合社會善款投入愛心救助，歲末社會公益活動今年邁入第12年，捐助範圍從中西區，逐漸擴及到原台南6區，今年廟方結合各界善士破紀錄捐助2362戶，總金額也創新高。

今天的活動由新興里舞蹈班熱舞揭開序幕，金華府主委許伯安說，12年前金華府從5萬元善款開始捐助，將宗教關懷人心、服務社會的理念用行動實現並逐年增加，今年更在大昶貿易公司、許炳煌先生紀念慈善會、台南市許氏宗親會、長記銀樓以及正久食品的大力協助下擴大辦理。

今天適逢金華府榮譽主委、大昶貿易董事長許倍瑞80歲大壽，他12年前與金華府開始共同捐款助弱勢，連續12年未曾間斷，累積公益金額超過1200萬元，這次捐助逾300萬元，更具意義。許倍瑞的兒子許嘉洲感謝父親對他的教養，也把對家人的關愛延伸到社會各個角落，無論如何都會將父親的理念與善舉持續傳承下去。

市長黃偉哲也到場致謝，感謝他12年來累積投入上千萬元的義行善舉，與金華府共同關懷台南市鄉親；拋磚引玉帶動社會公益濟弱扶貧，讓城市處處充滿良善與溫暖。

民政局長姜淋煌表示，有這些社會人士的愛心善舉，讓台南成為名副其實的幸福城市之首；也期許金華府拋磚引玉能讓更多宮廟、企業團體一起投入對社會的關懷與關注。社會局長盧禹璁也感謝金華府的善行彌補公單位不足處，透過公私協力讓社會邊緣人能受到適宜的關懷。