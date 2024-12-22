中華慈化亭同理心協會到台南左鎮 發放物資給弱勢邊緣戶

中華慈化亭同理心協會今天在台南左鎮區公所舉辦「甘露布施」活動，發放生活物資與福慧袋2千元給左鎮區弱勢邊緣戶民眾。台南白河十七戶南天宮今天則宣布，元旦將發放114份方府千歲及文武財神加持過的千元不等開運紅包。

協會理事長郭晉溢表示，該會目前有會員108人，加上贊助會員共400多人，理監事及成員出錢出力向外勸募，不扣行政費用全數捐出。2011年創會至今已14年捐贈、急難慰助、頒發清寒獎助學金，長期贊助偏遠國小免費課輔經費，協助學童脫貧。

左鎮區長余基吉表示，感謝中華慈化亭同理心協會及各界大德「取之於社會，用之於社會的慈悲心」，送暖到左鎮區，關懷弱勢、讓他們感受到社會的溫暖，也希望能藉此拋磚引玉，讓更多的社會資源挹注左鎮偏鄉弱勢家庭。

白河十七戶南天宮表示，過去3年發放開運紅包，吸引許多信眾到場領取，2025年預計發114份神明加持開運紅包，其中10份裝千元紙鈔，還有5百元及1百元等金額。民眾可到宮參拜祈求好運，領取開運紅包，還能將花語代表真愛的皇冠龍舌蘭帶回家。

南天宮主委方張金鳳表示，種植皇冠龍舌蘭10多年，皇冠龍舌蘭需種10年以上才有機會開花，最近有數百株集體出現花梗向上急速生長，呈現欲繁衍開花徵兆。單株開花已罕見，上百株集體開花更是奇景。南天宮特別布置賞花區，元旦當天信眾與皇冠龍舌蘭合影拍照打卡，即可兌換限量禮物。也可將皇冠龍舌蘭帶回家。

南天宮主委方張金鳳種植皇冠龍舌蘭10多年，最近數百株集體出現花梗向上急速生長，呈現開花徵兆。圖／方張金鳳提供