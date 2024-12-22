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助弱勢孩子耶誕心願圓夢 展望會攜手新光三越送祝福

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新光三越西門店與台灣世界展望會合作，募集超過500份耶誕禮物以及16萬元善款，為弱勢孩子送上最溫暖的祝福。圖／展望會台南辦公室提供
台南市新光三越西門店與台灣世界展望會合作，募集超過500份耶誕禮物以及16萬元善款，為弱勢孩子送上最溫暖的祝福。圖／展望會台南辦公室提供

耶誕節將至，為了讓經濟弱勢的孩童也能在佳節感受愛與分享的美好，新光三越西門店與台灣世界展望會合作，在店內擺放聖誕樹並掛上兒童心願卡，號召各界愛心認領，共募集超過500份耶誕禮物以及16萬元善款，為歲末寒冬送上最溫暖的祝福。

展望會台南辦公室表示，每張心願卡，上面都訴說著孩子生活的挑戰與純真的盼望。「小苗」因家中經濟狀況拮据，一直未能在冬天穿上合身保暖的衣服，期盼能穿上漂亮的新衣服過耶誕；小彬想要參加學校的羽球隊，許願球拍讓他能夠和同學一起打球。小淵只有一雙球鞋，鞋子底部已磨損幾近破洞，為了參加賽跑，許願能有一雙適合運動的球鞋。

透過新光三越積極推廣、民眾熱烈認領，以及熱心公益的米蘭時尚髮型、台南市牙醫師公會、國際崇她台南社、喜得炭火燒三明治、宏順金屬有限公司、台南市應誠關懷協會、台積電18A廠、奇美博物館、新陽紙品有限公司共同響應，集眾人之力一起在聖誕節前夕成就這群孩童的心願，並協助他們穩定上學、接受培力與發展。

另，湯姆熊歡樂世界台南西門店也提供免費遊戲代幣，讓多納歌謠隊的兒少們在活動開始前於館內遊玩。

南區辦公室主任黃美珍說，社會角落仍有許多等待我們伸出援手的弱勢孩童，需要大眾發揮力量、推他們一把，讓每個孩子都能得到更好的照顧，也讓孩子的夢想持續發芽茁壯。

台灣世界展望會「紅包傳愛」，讓孩子成為更好的大人。歲末年終，台灣世界展望會也發起「紅包傳愛」行動，期待於農曆年前為弱勢兒少及其家庭募集4個主題紅包，愛心專線(06)208-0378。

世界展望會 台南 弱勢家庭 新光三越

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