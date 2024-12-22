台江村落音樂會冬至在廟口 邀請鄉親重回村廟...90歲阿嬤重溫古早溫暖

寒冷的冬至夜，台南社大台江分校與五塊寮慶和宮共同合作，舉辦台江村落音樂會，鄉親在廟口玩學習，學做福虎陶土創作，手作絹印「旺來」紅包袋，聆聽熱情的薩克斯風演奏，90歲阿嬤也感受到古早的「冬節瞑」的溫暖。

台江分校表示，歲末年終，班級師生合作，走進台江各村落，策辦一系列的台江村落音樂會，希望以公民學習的力量，營造台江歲末文化年味，重溫文化的溫暖，鼓勵大家加入大廟興學公民學習行列。首站冬至夜來到五塊寮，與村廟慶和宮合作，邀請鄉親，一起重回村廟，賞樂玩學習，讓祖孫親子，有個文化學習的冬節暝。

90歲的王姓阿嬤，特別來到廟口參加這場村落音樂會，阿嬤說，冬節暝看到許多孩子到廟囗玩陶土、手作紅包袋，聽著薩克斯風音樂，三代同堂，廟口很熱鬧，重溫古早年節的溫暖。

五塊寮慶和宮副主委曾河川認為，這是很好的社區教育，讓大家在地學習，很多家庭帶著小孩來到廟口和樂融融，感到很溫馨，冬至夜，大家平平安安、一帆風順。

吳麗香阿嬤帶著6歲孫子來參加，她說，去年的台江村落音樂會有很棒的吉他演出，這次則有精彩的薩克斯風演奏，孫子玩陶藝福虎創作，玩得很開心。