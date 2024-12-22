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用咖啡拜土地公會發財？ 雲林新住民發行有趣的宗教繪本

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林新住民今天發行以宗教為主題的繪本新書，書中說明不同國度的宗教特色，讓不同國家的人了解風俗差異，生活更融和。記者蔡維斌／攝影
雲林新住民今天發行以宗教為主題的繪本新書，書中說明不同國度的宗教特色，讓不同國家的人了解風俗差異，生活更融和。記者蔡維斌／攝影

雲林縣新住民已突破1萬7千人，不論來自哪個國度，宗教是生活很重要一環，雲林新住民主流的印尼越南又是多元宗教國家，很多人不知印尼也拜孔子稱為「孔教」，越南讓土地公喝咖啡會發財，雲林縣府與雲林社會關懷協會以宗教為題今天發表繪本新書並發送全縣，透有生動圖文讓國人了解異國宗教文化，進而生活更融合。

雲林縣新住民1萬7519人，中國港澳最多占53.46％，其次越南29.28％、印尼11.24％，為讓國人了解新住民宗教信仰，雲林社會關懷協會和縣府合作以宗教為主題，今天舉辦「印越宗教信仰」繪本新書發表會，邀請印尼、越南新住民介紹當地各種民俗信仰，對於各國不同的拜神風俗，格外引人興趣。

協會總幹事賴惠華表示，透過繪本淺顯有趣的圖文表達，讓不同國家的人很快了解各國文化差異，該協會已發行8本，今年新發行的300本「印越宗教信仰」將發送給放全縣圖書館，同時也辦5場巡迴新書介紹，讓更多不同國家的人認識各國宗教魅力，進而相互融合，生活更和諧。

繪本由印尼作者謝夢音、潘寶蓉、何綵葳及越南的楊佳芯與其女兒張芷萱共同完成。謝夢音說，印尼官方認證有6個宗教，沒有國教但規定每個人都要有宗教信仰，不同教別甚還標註在身分證上。

她說，學校也有「宗教課」，由不同宗教的老師傳授故事或經文，是其他國家少見的特色，印尼人也拜孔子，印尼的道教就叫「孔教」，以宣揚導德為主。宗教多元但每個族群都秉持著「toleransi」（寬容接納），所以沒有宗教衝突是印尼最重要的價值觀。

楊佳芯說，越南也拜土地公，是與財神爺供奉一起，拜土地公還會供上咖啡，象徵錢源滾滾來。越南以佛教為主，嫁來台灣23年家中供奉觀音，所以沒有太多宗教差異，和女兒一起創作很開心。

文觀副處長陳良駿表示，繪本「以畫傳話」記錄家鄉文化，展現多元文化價值，是最佳的文化交流平台，縣府將會持續推廣。

各國新住民說明不同國度的宗教特色，期透過繪本讓不同國家的人了解風俗差異，生活更融和。記者蔡維斌／攝影
各國新住民說明不同國度的宗教特色，期透過繪本讓不同國家的人了解風俗差異，生活更融和。記者蔡維斌／攝影
印尼繪本作者謝夢音說明印尼各種不同的宗教風俗，指印尼也拜孔子，印尼道教就叫孔教，主要宣揚道德文化。記者蔡維斌／攝影
印尼繪本作者謝夢音說明印尼各種不同的宗教風俗，指印尼也拜孔子，印尼道教就叫孔教，主要宣揚道德文化。記者蔡維斌／攝影
各國新住民說明不同國度的宗教特色，期透過繪本讓不同國家的人了解風俗差異，生活更融和。記者蔡維斌／攝影
各國新住民說明不同國度的宗教特色，期透過繪本讓不同國家的人了解風俗差異，生活更融和。記者蔡維斌／攝影
越南媽媽楊佳芯與女兒張芷萱共同創作繪本，描寫越南宗教特色。記者蔡維斌／攝影
越南媽媽楊佳芯與女兒張芷萱共同創作繪本，描寫越南宗教特色。記者蔡維斌／攝影

印尼 越南 雲林

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