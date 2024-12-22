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「墨研書畫」聯展今開幕 陳茂隆師生展出157幅書法水墨

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
現場展出陳茂隆老師39公尺巨幅長卷「黃山歸來」。圖／新營文化中心提供
現場展出陳茂隆老師39公尺巨幅長卷「黃山歸來」。圖／新營文化中心提供

藝術家陳茂隆成立「墨研書畫苑」教學、與同好鑽研書畫藝術，與48名學生的157幅書法與水墨作品在台南市新營文化中心聯展，今天開幕吸引藝術與書畫愛好者參觀，將展出到1月5日。

旅外藝術家陳茂隆熱愛書畫藝術，退休後返鄉台南下營，集結志同道合書畫愛好者成立「墨研書畫苑」。他深耕於水墨與書法多年，致力推廣書畫藝術，希望更多人感受書畫的氣韻與魅力。

這次「墨研家族」聯展作品有行書、草書、隸書、篆書與楷書等五大書法體及以山水、花卉主題水墨畫作，展現多樣風貌。陳茂隆表示，他熱愛傳承書畫藝術，教學無涯，會一直教到無法動筆為止。

展出成員翁益男表示，在墨研書畫苑不僅研習書法，還探索山水畫與花鳥畫。書與畫交織，不僅為平淡日常增添色彩，也讓他深刻感受老師的教學精神，臨百帖的堅持與不懈的態度。

他說，陳茂隆老師書法造詣深厚，精通各種書體，對古今碑帖精髓更是了然於胸。鑽研50多年書畫，至今仍每天清晨早起揮毫，專注與投入成為學生們的最佳典範。

新營文化中心表示，為了讓更多人深入了解書畫之美，陳茂隆老師安排25日、26日、28日及29日這4天上午9點30分在展場導覽解說。喜愛書畫藝術的朋友千萬不要錯過這次難得的學習與交流機會。

成員共同展出157件書畫作品。圖／台南新營文化中心提供
成員共同展出157件書畫作品。圖／台南新營文化中心提供
陳茂隆老師表示教學無涯，會一直教到無法動筆為止。圖／台南新營文化中心提供
陳茂隆老師表示教學無涯，會一直教到無法動筆為止。圖／台南新營文化中心提供
現場展出行書、草書、隸書、篆書與楷書等五大書法體作品。圖／新營文化中心提供
現場展出行書、草書、隸書、篆書與楷書等五大書法體作品。圖／新營文化中心提供

台南 多人 藝術家

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