台南AI機器人創意全國盃百校參賽 市長黃偉哲當場加碼獎金

台南市AI機器人創意暨全國冠軍盃今在成大登場，共吸引逾1百所學校335支隊伍、831名選手參賽，較去年增加57%。市長黃偉哲表示，參賽選手都是未來深具潛力的科技人才，市府會提供更好的科學教育環境，讓孩子們都能發揮創意，在科技領域發光發熱。

比賽對象為國小低年級到高中職的學生，除南市學校組隊參賽，也吸引新竹縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣以及連江縣的學生參加。黃偉哲表示，自從ChatGPT掀起全球科技熱潮以來，機器人和AI技術的結合已帶來顯著突破，無論在實用性還是研究領域，都有嶄新的發展。市府會持續提供更好的科學教育環境，讓孩子能在科技領域發揮創意。

黃偉哲除了現場觀摩各隊的機器人競賽作品，也上場操作，更當場宣布加碼競賽獎金，鼓勵選手持續深耕機器人領域，發揮創新潛力，期望他們能成為像黃仁勳、蘇姿丰等科技領袖，推動新科技，讓人類的生活更加美好與便利。黃偉哲也發送糖果等禮品慶祝耶誕節。

教育局長鄭新輝指出，機器人教育讓學生透過實際操作，提升對AI相關議題的理解，並增強學習動機，進而活用其他領域知識。面對AI時代，南市積極推動機器人教育，並已發布機器人教育中程計畫， 透過提升師資素質、完善課程設計並建立區域學校支持機制，幫助學生培養解決問題能力和創新思維，為未來奠定堅實基礎。

此次比賽的項目多樣且富有挑戰性，涵蓋極地救援、震震有馳、AI救難英雄、食來運轉和築夢踏實等，不僅考驗選手操作機器人技巧，也充分展現學生的創造力和科技素養。

成大附工的學生陳楷彧、戴銘均和戴銘亨表示，這次比賽讓他們學會與其他隊伍合作完成任務，並深刻體會到團隊合作的重要性；石門國小的學生陳勁宇、劉宇哲和蔡雨彤也分享，不僅從中深入學習程式設計，還加深了對機器人的理解，提升團隊合作與溝通能力，也開闊了視野。