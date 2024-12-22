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台南新市「乙巳畫廟話媽祖」燈籠彩繪活動 親子開心創作

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供

台南新市區公所與「臺江首廟新市永安宮」趁假日舉辦「乙巳畫廟話媽祖親子燈籠彩繪比賽」，數百家庭親子參加、一上午永安宮廟埕人潮水洩不通，親友家人一同彩繪今年的美好回憶，並為即將到來的農曆新年送上新的祈願及祝福。

明年農曆乙巳年蛇年，許多小朋友以蛇年為靈感，在燈籠上繪出祥和、喜慶的蛇年圖案，祝福新的一年金蛇獻瑞、蛇來運轉。除了溫馨有趣的燈籠彩繪比賽，現場還有版畫體驗、書法老師揮毫送春聯等活動，吸引許多老少民眾參加，要將新年的祝福透過殷紅的春聯傳遞大街小巷。

而彩繪比賽雖邀請國小及幼兒園學童參加，但不限親子一同創作。區公所表示，這不僅能增進家庭和樂的氛圍，更鼓勵學童了解傳統民俗文化，將民俗文化代代相傳。

新市區公所和新市永安宮辦燈籠彩繪活動已行之有年，每年都吸引眾多在地家庭參加。區長譚乃澄表示，這不僅是農曆新年的序幕，更是讓民眾體驗民俗文化、感受傳統藝術魅力的契機，參賽作品將於元宵節前夕展示在永安宮廣場，歡迎各地民眾前來欣賞這些充滿童真與創意的彩繪燈籠，共同感受獨屬於新市的春節氣息。

台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
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台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
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台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供
台南新市區公所、永安宮舉辦「乙巳畫廟話媽祖」親子燈籠彩繪活動，親子開心同樂。圖／區公所提供

彩繪 蛇年 親子

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