台南新市「乙巳畫廟話媽祖」燈籠彩繪活動 親子開心創作

台南新市區公所與「臺江首廟新市永安宮」趁假日舉辦「乙巳畫廟話媽祖親子燈籠彩繪比賽」，數百家庭親子參加、一上午永安宮廟埕人潮水洩不通，親友家人一同彩繪今年的美好回憶，並為即將到來的農曆新年送上新的祈願及祝福。

明年農曆乙巳年蛇年，許多小朋友以蛇年為靈感，在燈籠上繪出祥和、喜慶的蛇年圖案，祝福新的一年金蛇獻瑞、蛇來運轉。除了溫馨有趣的燈籠彩繪比賽，現場還有版畫體驗、書法老師揮毫送春聯等活動，吸引許多老少民眾參加，要將新年的祝福透過殷紅的春聯傳遞大街小巷。

而彩繪比賽雖邀請國小及幼兒園學童參加，但不限親子一同創作。區公所表示，這不僅能增進家庭和樂的氛圍，更鼓勵學童了解傳統民俗文化，將民俗文化代代相傳。