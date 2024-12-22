台南水道博物館裝置藝術 耶誕老人鑽百年煙囪基座
台南市政府文化局在歲末陸續於多處場館推出重量級展覽，台南山上花園水道博物館也利用園區內具百年歷史煙囪基座，搭配馴鹿、耶誕老人應景裝飾，打造具節慶氛圍裝置藝術。
台南市政府文化局長謝仕淵告訴中央社記者，歲末是台南最精彩的時候，除了鹽水區月之美術館年度特展「2024漫月美行動–時間的縫隙」已經開展，台南市立圖書館新總館、二空新村都有耶誕樹裝置藝術，而台南400農漁地景藝術節「生生萬物戶外裝置藝術展」，也在各區持續進行。
謝仕淵指出，位於山上區的山上花園水道博物館腹地廣大，雖是設置耶誕樹理想地點，但因為位置及人力問題一直無法克服，相當遺憾，而園區擁有百年煙囪基座，經過館方工作人員巧思及民進黨立委郭國文支援協助，打造耶誕老人駕麋鹿車，鑽煙囪送禮物場景。
館方人員表示，在今年台灣文化創意博覽會舉辦期間引起話題的兩座「巷仔Niau」，日前也移展到園區，吸引不少遊客，加上獨特耶誕裝置藝術，園區已飄散濃濃節慶氣氛。
館方人員指出，向市府農業局申請3000株草花已經完成種植，加上C館花海區灑下的花籽開始萌芽，預計春節前後綻放，從現在開始到春節，都是適合到園區踏青旅遊時機。
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