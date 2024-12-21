台南首場耶誕演唱會今晚熱力開唱 吸引13萬人潮

2025台南耶誕跨年系列活動首場大型演唱會今晚盛大登場，由新星歌手Bettii杯緹揭開序幕，隨後，美秀集團以抒情搖滾曲風點燃現場氣氛，金曲樂團麋先生的爆發力表演更是讓觀眾目不轉睛，壓軸登場的是亞洲人氣男團五堅情，長達近一小時的演出讓現場13萬名觀眾沉浸其中，韓國新人氣天團EVNNE的精彩表演，將現場推向最高潮。

市長黃偉哲表示，台南耶誕跨年演唱會的卡司陣容無論精彩度或吸睛度都堪稱全國頂尖，吸引國內外藝人及民眾慕名而來，已成為台南城市品牌的象徵。從2019年的韓團ASTRO與(G)I-DLE，2020年的少女時代孝淵，以及2023年的韓國女神金世正等，今年邀請的韓國天團EVNNE更是超越以往，都成為台南跨年活動的一大亮點。

今晚的搖滾耶誕夜演唱會在台南市永華市政中心西側廣場登場，9組藝人輪番上陣。從Bettii杯緹的清新嗓音到金曲樂團麋先生的渲染力舞台，再到五堅情的閃耀演出，現場氣氛熱烈非凡。韓國天團EVNNE則用動感舞曲與抒情歌曲點燃全場，展現「夜空中新升起的星星」般的魅力，為現場觀眾帶來一場難忘的音樂盛宴。

今年的耶誕跨年系列活動匯聚了國內外將近40組高人氣卡司，包括金曲歌后、金鐘女配、金馬電影歌曲得主等，陣容華麗、風格多元，滿足各族群觀眾需求，12月28日南瀛草地音樂會接力上場，地點在新營南瀛綠都心公園，卡司有 八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。主持人：徐凱希、陳彥嘉。