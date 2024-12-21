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嘉義市國際管樂節踩街 法日團隊參與人潮夾道歡迎

中央社／ 嘉義市21日電

2024嘉義市國際管樂節踩街今天下午登場，有來自法國的管樂團、日本吹奏樂部及泰國管樂團等49支國內外優秀團隊，沿途擠滿人潮夾道歡迎，熱情給予掌聲，熱鬧非凡。

嘉義市國際管樂節在中央噴水池圓環舉行開幕儀式，由法國朗塞爾市立管樂團與台灣知名小號演奏家葉樹涵合作，以經典樂曲「愛的頌歌」開場，此曲也是今年巴黎奧運開幕曲。

現場還有嘉義市高中職學生百人共舞，演出充滿活力的主題曲「管他什麼音樂」，緊接著職棒富邦悍將應援團團長與啦啦隊員現身應援，大跳「台灣尚勇」等曲目。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，在嘉義市的民主聖地中央噴水池圓環啟動2024國際管樂節，用音樂、文化及歷史講述屬於在地的故事；管樂活動直到年1月1日，歡迎民眾到嘉義市聆聽精彩的音樂及品嚐美食。

踩街活動由在地的國立嘉義女中樂旗儀隊領軍，49支踩街團隊陸續從噴水池圓環出發，團隊各具特色，服裝、舞蹈、演奏技巧，讓觀眾大開眼界，沿途擠滿人潮夾道歡迎，熱情給予滿滿的掌聲，熱鬧非凡。

踩街隊伍中，有來自法國成立於1823年、具有百年歷史的朗賽爾市立管樂團、泰國南邦易三倉管樂團、日本大洗高校吹奏樂部以及日本濱松修學舍高校吹奏樂部等國際優秀演出團隊參與。

踩街結束後，在嘉義市立體育場進行管樂大型晚會，今年除了經典變換隊形表演外，還有日本金獎團隊大洗高校與嘉義在地南興國中樂旗隊合作、台北樂府樂旗藝術團及嘉義市管樂團攜手精彩演出。

嘉義 團隊 樂團

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