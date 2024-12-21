影／國際管樂節踩街融合世棒冠軍應援曲啦啦隊表演 觀眾沸騰

2024嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，下午在封街中央噴水池圓環盛大登場，逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，管樂融合「台灣尚勇、Team Taiwan」爆紅應援神曲，還有8名職棒啦啦隊表演，市長黃敏惠扮應援隊長，來賓及數千名觀眾歡樂氣氛HIGH翻天。

開幕儀式由法國朗塞爾市立管樂團與台灣知名小號演奏家葉樹涵教授，合作吹奏響亮號角，以經典樂曲「愛的頌歌」開場，此曲是巴黎奧運開幕曲，旋律動容振奮人心；接著東吳高職、嘉女舞蹈班、如婷舞蹈團及Fag Studio百人，演出主題曲「管他什麼音樂」，黃敏惠被拱上台大秀舞步，現場瞬間為之沸騰。

緊接著富邦悍將應援團長與啦啦隊驚喜現身，為49支踩街團隊熱血應援，大跳「台灣尚勇」、「Team Taiwan」兩首爆紅應援神曲！改為「Team嘉義」，音樂響起民眾歡聲雷動，歡呼口號響徹活動現場，黃敏惠跟著跳應援喝采超嗨，民眾隨之起舞大讚「最強應援」，「應援」橋段將開幕氣氛炒熱到最高點。

黃敏惠宣布踩街活動開始，在地代表團隊嘉女樂旗儀隊領軍。49支踩街團隊從噴水池圓環出發，團隊各具特色，服裝、舞蹈、演奏技巧無不令現場觀眾大開眼界，華麗陣容引起現場民眾不畏氣溫早早卡位，沿途擠滿人潮夾道歡迎，熱情給予演出團隊掌聲與鼓勵，熱鬧非凡。

前副總統蕭萬長與夫人、總統府資政張博雅、監察院秘書長李俊俋、立委王美惠、張啟楷、林綪綺、議長陳姿妏等中央地方各界代表參與，80多歲蕭萬長雙手持健走杖，與黃敏惠等走在前頭，獲觀眾熱烈掌聲。