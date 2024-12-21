快訊

冬至冷吱吱！大陸冷氣團來襲 4縣市低溫特報下探10度以下

2024「最失敗科技」出爐！麻省理工評選8大事件 其中1件牽扯台灣

中職／朱育賢FA補償樂天選呂詠臻 沈鈺傑：他還能更好

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國際管樂節踩街融合世棒冠軍應援曲啦啦隊表演 觀眾沸騰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影

2024嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，下午在封街中央噴水池圓環盛大登場，逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，管樂融合「台灣尚勇、Team Taiwan」爆紅應援神曲，還有8名職棒啦啦隊表演，市長黃敏惠扮應援隊長，來賓及數千名觀眾歡樂氣氛HIGH翻天。

開幕儀式由法國朗塞爾市立管樂團與台灣知名小號演奏家葉樹涵教授，合作吹奏響亮號角，以經典樂曲「愛的頌歌」開場，此曲是巴黎奧運開幕曲，旋律動容振奮人心；接著東吳高職、嘉女舞蹈班、如婷舞蹈團及Fag Studio百人，演出主題曲「管他什麼音樂」，黃敏惠被拱上台大秀舞步，現場瞬間為之沸騰。

緊接著富邦悍將應援團長與啦啦隊驚喜現身，為49支踩街團隊熱血應援，大跳「台灣尚勇」、「Team Taiwan」兩首爆紅應援神曲！改為「Team嘉義」，音樂響起民眾歡聲雷動，歡呼口號響徹活動現場，黃敏惠跟著跳應援喝采超嗨，民眾隨之起舞大讚「最強應援」，「應援」橋段將開幕氣氛炒熱到最高點。

黃敏惠宣布踩街活動開始，在地代表團隊嘉女樂旗儀隊領軍。49支踩街團隊從噴水池圓環出發，團隊各具特色，服裝、舞蹈、演奏技巧無不令現場觀眾大開眼界，華麗陣容引起現場民眾不畏氣溫早早卡位，沿途擠滿人潮夾道歡迎，熱情給予演出團隊掌聲與鼓勵，熱鬧非凡。

前副總統蕭萬長與夫人、總統府資政張博雅、監察院秘書長李俊俋、立委王美惠、張啟楷、林綪綺、議長陳姿妏等中央地方各界代表參與，80多歲蕭萬長雙手持健走杖，與黃敏惠等走在前頭，獲觀眾熱烈掌聲。

首次參與國際管樂節的日本濱松修高等學校吹奏樂部學生表示，看到滿滿民眾，感受市民熱情。體育場大型晚會包括日本金獎團隊大洗高校與南興國中樂旗隊合作演出，經典變換隊形表演，壓軸邀請人氣爵士女伶9m88擔任表演嘉賓，與台北樂府樂旗藝術團及嘉市管樂團演出，爵士碰撞管樂，帶給觀眾意想不到精采火花。

嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場，逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，管樂融合「台灣尚勇、Team Taiwan」爆紅應援神曲，還有8名職棒啦啦隊表演。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場，逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，管樂融合「台灣尚勇、Team Taiwan」爆紅應援神曲，還有8名職棒啦啦隊表演。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場，逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，管樂融合「台灣尚勇、Team Taiwan」爆紅應援神曲，還有8名職棒啦啦隊表演。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場，逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，管樂融合「台灣尚勇、Team Taiwan」爆紅應援神曲，還有8名職棒啦啦隊表演。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。80多歲前副總統蕭萬長（左六）雙手持拐杖，與黃敏惠等走在前頭，獲觀眾熱烈掌聲記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。80多歲前副總統蕭萬長（左六）雙手持拐杖，與黃敏惠等走在前頭，獲觀眾熱烈掌聲記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場，逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，管樂融合「台灣尚勇、Team Taiwan」爆紅應援神曲，還有8名職棒啦啦隊表演。記者魯永明／攝影
嘉市國際管樂節踩街嘉年華，下午在中央噴水池圓環盛大登場，逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，管樂融合「台灣尚勇、Team Taiwan」爆紅應援神曲，還有8名職棒啦啦隊表演。記者魯永明／攝影

團隊 觀眾 黃敏惠

延伸閱讀

財劃法修正案三讀通過 黃敏惠：盼中央給予額外加權

耶誕踩街報佳音 嘉市府攜手天主教基督教傳遞平安喜樂

裘海正新書發表 外界關心劉文正現況 裘：我真的不知道他在哪

影／宗教觀光打卡新地標 嘉義城隍廟天衛機神暨開運祈福令牌啟用

相關新聞

影／國際管樂節踩街融合世棒冠軍應援曲啦啦隊表演 觀眾沸騰

2024嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，下午在封街中央噴水池圓環盛大登場，逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，管樂融合「台灣尚勇、T...

荒廢近20年！雲林虎尾空軍建國二村完工 搶先開箱

雲林虎尾建國眷村是全國少見的農村型眷村，其中二村荒蕪多年，縣府投入資源進行景觀工程，近日已完工，虎尾眷村再造協會今舉班「...

影／南部3醫院辦醫養照護博覽嘉年華 寶寶爬行比賽添樂趣

台南市立醫院聯合高雄秀傳醫院、高雄市立岡山醫院今天在嘉南藥理大學舉辦「醫養照護博覽嘉年華」。上百家庭親子參與熱鬧的「寶寶...

嘉義博茶會熱鬧登場 縣府攜手旅行業規畫踩線行程

2024「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，首次打造螢火蟲、流瀑主題浪漫茶席，還有品茗體驗，縣長翁章梁到中埔農會金蘭分部參...

台南新化大目降好農市開幕 花卉農特產品展售多項優惠

台南新化農會改造原購物中心成嶄新「大目降好農市」，今天開幕並與市府舉辦「台南地區花卉暨農特產品展售」。搭配多項優惠還有農...

韓國天團EVNNE、五堅情超人氣 學生族台南追星不忘看書

台南耶誕搖滾演唱會今天下午6點登場，韓國新人氣天團EVNNE及風靡亞洲的人氣男團五堅情，吸引全台粉絲追星，有人一大早就從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。