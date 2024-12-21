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「美國賽車節 IN TAINAN」1/18-19臺南登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南即將迎來一場熱血沸騰的國際盛事，由台灣極限賽車運動發展協會主辦的「美國賽車節 IN TAINAN」將於明年1月18日至19日在大臺南會展中心旁隆重登場，這次活動以「美國文化體驗」為核心，結合競速與娛樂，帶來全球飄移賽事FD（Formula Drift）的震撼氛圍。20日舉行宣傳記者會，市長黃偉哲也受邀出席，他感謝協會將賽事帶來臺南，也期待藉由這場賽事讓更多人認識臺南。市議員李啟維、蔡宗豪、沈震東也到場參與記者會。

臺南市長黃偉哲表示，臺南是歷史古都，也是臺灣第一個城市，很榮幸迎來「美國賽車節 IN TAINAN」這項國際級賽事，將於2025年1月18日至19日大臺南會展中心旁舉行，謝謝蔡理事長介紹這賽事到臺南。他強調賽車須在安全場地，不是在街道上賽車，若在街道上賽車，警察會嚴格執法，歡迎喜歡賽車的朋友們一起來觀賞美國賽車節賽事的熱血魅力。

黃偉哲市長指出，本次賽事匯聚來自美國、日本、芬蘭、立陶宛、巴西、香港等世界頂尖車手，將打破國際界限，讓車迷一睹全球飄移精英的風采，不僅吸引來自全球的頂尖車手與專業人士，更是美國FD官方賽事的首次在臺延伸，體現國際對臺灣賽車文化的肯定，期待藉由賽事讓更多人認識臺南的多元文化與國際視野。

聚傳媒

美國 臺南 黃偉哲

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