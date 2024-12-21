臺南建置全臺最大緊急車輛優先號誌系統

照片取自臺南市政府

為替緊急傷病患爭取更多黃金搶救時間，提升救護車通過多事故路口交通安全，臺南市政府交通局盤點緊急車輛多事故路口，建置緊急車輛路口優先號誌系統，臺南市長黃偉哲20日親自主持成果分享會，特別強調降低救護勤務事故，以及提升黃金救援時間是保護患者及出勤同仁的救護重點，並表示這不僅是全國首創整合救護車、消防車等不同車種的智慧號誌，更是目前全國建置規模最大的優先號誌系統，未來將持續擴建服務至大臺南區域醫院路廊，提升緊急救援的效率與安全性。

黃偉哲市長表示，醫治傷病患是一件爭分奪秒的事，在平常時刻大家都希望交通順暢，更何況是在緊急狀況運送傷病患時，若是每一個路口減少4秒的通過時間，那多幾個路口所減少下來的時間，就足以提高成功救治傷病患的機率。目前臺南市所有救護車都已裝上12導程心電圖，再加上緊急車輛優先號誌系統，對於醫療團隊成功救治傷病患就有更高機率。

南市府指出，臺南市於110年首次運用車路聯網的技術，建置奇美醫院至成大醫院之間的緊急救護車輛優先號誌，於112年再於安南醫院周邊建置緊急救護車輛優先號誌系統。儘管救護車輛依法可以鳴笛穿越紅燈路口，但可能會造成路口險象環生，也增加救護人員的壓力，為了提升緊急救護車輛出勤安全性，113年特別再盤點緊急車輛多事故的4處路口建置優先號誌，透過即時控制時號誌相的方法，使緊急救護車輛可安全順暢通過路口。

經統計，救護車輛在通過鄰近醫院設置有優先號誌路口平均可以減少4秒通過時間，也提升了36.8%的行車速率，以及於綠燈通過的機率可提升89.9%，對減輕救護車駕駛通過路口的心理負擔及提升救護效率有極大幫助。

交通局表示，雖然救護車執行任務時會廣播鳴笛提醒車輛讓道，但用路人往往無法及時分辨判斷救護車的來向，為了讓用路人提早獲知救護車會從哪個方向接近路口，交通局在今年度特別於西門路中正路口、小東路長榮路口、中華東路崇善路口、高速一街與永二街口等4處建置動態警示標誌，透過標誌即時顯示緊急救護車輛到達路口的來向。

交通局強調，智慧優先號誌運作時，會造成另一方向道路停等紅燈秒數增加以及號誌短暫不連鎖的情形，系統將會補回另一方向道路的綠燈秒數，也會自動恢復連鎖。同時呼籲用路人，行經優先號誌路段，如果遇到短暫車流衝擊，也請耐心等候，確實遵守標線、號誌與現場員警指揮循序前進，同時大臺南智慧交通中心亦隨時監控車流情形，彈性調整時制計畫與優先號誌的權重，以兼顧整體路網的順暢。

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