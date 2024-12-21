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荒廢近20年！雲林虎尾空軍建國二村完工 搶先開箱
雲林虎尾建國眷村是全國少見的農村型眷村，其中二村荒蕪多年，縣府投入資源進行景觀工程，近日已完工，虎尾眷村再造協會今舉班「破冰行動計畫」，邀請民眾走進眷村體驗眷村美食，及小時候爬樹的有趣回應。
虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘表示，建國二村曾是日治時期神風特攻隊初級訓練基地，戰後成為空軍官校飛行初級班、新兵訓練基地。
魯紜湘表示，建國二村設有活動中心、舞池、舞台供當時居民娛樂，並設有菜市場，二村也出了不少名人、歌手，如包娜娜、包妮妮姊妹，還有瞇瞇眼歌后陳蘭莉等，但2006年最後一戶居民搬走後，二村便無人居住，荒廢至今。
雲林縣政府去年啟動二村景觀工程，將13.6公頃聚落進行景觀優化，近日工程完工，虎尾眷村再造協會邀民眾入內「開箱」，讓雲林家扶中心親子搶先體驗早年眷村生活。
縣府城鄉處長林長造表示，二村尚缺盥洗空間，已尋得空地設置，未來會持續和文觀處、在地文史團體討論二村營運方向，希望民眾入內參觀時，切勿破壞景觀。
文觀處長陳璧君表示，將針對二村單一建築漸進式修復，營造一、二村觀光亮點。
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