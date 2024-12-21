影／南部3醫院辦醫養照護博覽嘉年華 寶寶爬行比賽添樂趣
台南市立醫院聯合高雄秀傳醫院、高雄市立岡山醫院今天在嘉南藥理大學舉辦「醫養照護博覽嘉年華」。上百家庭親子參與熱鬧的「寶寶爬行比賽」、銀髮族健身示範等活動結合醫療、長期照顧及人才培育，邀請多家醫療機構、學術界及民眾參與。
博覽會以「人的一生/生命歷程」為主軸，象徵台南400年來的文化深耕與生命延續。活動現場設置近50個攤位，涵蓋醫療機構、長照機構及相關產業，並透過論壇、舞台節目與市集，深化參與者對醫養照護的理解與支持。
主辦單位表示，活動從政策論壇、生活實踐到主題展覽，內容精彩。長照司副司長吳希文主講「長期照顧政策之未來展望」，吸引專業人士參與，討論如何因應未來長照需求。還要讓市民能實際參與並體驗醫養照護的多元面向。
台南市立醫院院長蔡良敏表示，南市醫在地深耕36年，肩負健康守護的責任。長照2.0政策推動下2019年成立長照課，連結醫療與照護資源，提供個案連續性、即時性及方便性的服務，並著重醫養整合效率，包含出院準備、居家醫療、A級整合服務、居家式長照、社區式長照，並在今年完成住宿式長照機構布建。希望藉博覽會集結南台灣醫養照護力量，提供民眾更完整的資訊，迎接即將到來超高齡社會挑戰。
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