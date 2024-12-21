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嘉義博茶會熱鬧登場 縣府攜手旅行業規畫踩線行程

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天參加「高山茶都．嘉義」博茶會，推廣嘉義茶文旅旅遊。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加「高山茶都．嘉義」博茶會，推廣嘉義茶文旅旅遊。記者黃于凡／攝影

2024「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，首次打造螢火蟲、流瀑主題浪漫茶席，還有品茗體驗，縣長翁章梁到中埔農會金蘭分部參加開幕活動，攜手10家旅行業者簽署合作備忘錄，未來將規畫嘉義旅遊踩線團，邀大家一起來場茶園旅行。

今年以「茶文旅」作為主題，為期9天展出阿里山茶、咖啡，還有期間限定融合茶製成的甜點、茶酒及創意產品，展區規畫「高山茶旅」沈浸體驗、「潮茶文旅」創意品茗、「五大茶旅」四季茶席、「未來茶旅」體驗趨勢、假日風土茶饗宴、茶主題DIY等。

縣長翁章梁介紹，嘉義縣高山景點、步道別有特色，觀光旅宿及伴手禮蓬勃發展，今年特別整合觀光資訊推出茶文旅護照，並攜手10家旅行業者簽署合作備忘錄，將規畫嘉義旅遊踩線團，推廣嘉義茶文旅，邀大家12月21至29日到嘉義喝茶、咖啡，認識嘉義豐富茶文化。

文觀局指出，今年首次將茶、咖啡產業與文旅結合，打造兩大產業主題館，茶產業館以知名嘉義林鐵火車為概念，沿著鐵路探索茶區和亮點茶莊，咖啡產業館則以公路串聯五星咖啡星級莊園，並邀請嘉義縣茶道花藝推廣協會，推出創新茶席體驗。

茶席體驗名額有限，可以事先線上預約，也可以現場報名，每天只有幾個時段開放，讓到場民眾相當失望，認為活動資訊公開不夠完善，事前不知道茶席時段及需要預約，中午接近12點想參加，被工作人員告知下個時段要等到下午2點，希望未來能夠增加場次。

「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，有業者展出書本造型高山茶禮盒。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，有業者展出書本造型高山茶禮盒。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，縣長翁章梁（中）攜手10家旅行業者簽署合作備忘錄，未來將推出踩線團行程。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，縣長翁章梁（中）攜手10家旅行業者簽署合作備忘錄，未來將推出踩線團行程。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，打造雲瀑、螢火蟲浪漫茶席。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，打造雲瀑、螢火蟲浪漫茶席。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，許多業者結合高山茶推出特色商品。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，許多業者結合高山茶推出特色商品。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，打造雲瀑、螢火蟲浪漫茶席。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，打造雲瀑、螢火蟲浪漫茶席。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，茶席體驗場次及名額有限，民眾盼增加場次。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，茶席體驗場次及名額有限，民眾盼增加場次。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，縣長翁章梁（左七）攜手10家旅行業者簽署合作備忘錄，未來將推出踩線團行程。記者黃于凡／攝影
「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，縣長翁章梁（左七）攜手10家旅行業者簽署合作備忘錄，未來將推出踩線團行程。記者黃于凡／攝影

咖啡 嘉義 翁章梁

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