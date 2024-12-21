快訊

冬天一直有尿意好困擾！醫師曝超過這次數為「頻尿」6招能有效改善

王世堅推她當「最美財政部長」！賈永婕甜笑親口給答案了

中職／李珠珢發文「Thank You起亞虎」 知情人士曝談約現況

台南新化大目降好農市開幕 花卉農特產品展售多項優惠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供

台南新化農會改造原購物中心成嶄新「大目降好農市」，今天開幕並與市府舉辦「台南地區花卉暨農特產品展售」。搭配多項優惠還有農漁產試吃，現場熱鬧滾滾。市長黃偉哲及立委陳亭妃、林俊憲、議員陳碧玉、李偉智、余柷青都來站台，邀請大家來吃喝逛買拉抬買氣。

新化區農會總幹事林侑融表示，大目降好農市全新場域融合地方獨特的歷史與人文特色，以紅磚與石紋為主的設計風格，展現濃厚的歷史文藝之美，為消費者打造兼具美感與實用的購物環境，期待這裡成為推廣農特產品與地方文化的重要平台。

農業局指出，台南是重要的農漁產地，花卉產業更是扮演關鍵角色。開幕結合花卉行銷展售活動，邀請10家花卉產銷班、花卉及花藝業者現場展示和展售。現場除台南產量最大的蘭花和火鶴花，還有白河特色作物香水蓮花，也有各式綠植盆栽，更有花藝DIY體驗活動，花藝老師教導民眾如何利用各式花材和小巧思，為家裡增添綠意和美感。

黃偉哲表示，感謝新化區農會照顧大新化區農民，大力推廣在地鮮果及農產加工品。「大目降好農市」是將地方文化與現代農業緊密結合的平台。購物中心內匯聚來自全國各地農漁會的優質產品，包括特色農特產、加工食品及地方創生商品。特別設置區域銷售在地青農自產有機蔬果，讓消費者能購得健康又安全的農產品，同時支持在地農業發展。

農業局說，各地農會超市扮演很重要角色，一方面匯聚來自全國各地農漁會的優質產品，包括特色農產、加工食品，另方面販售在地青農地產地銷的優質蔬果，讓消費者能購得健康又安全的農產品，同時支持在地農業發展、帶動地方創生，意義非凡。

台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供
台南新化大目降好農市開幕，花卉農特產品展售多項優惠。圖／市府農業局提供

台南 消費者 農會

延伸閱讀

影／財劃法修正台南1年可多200億 謝龍介：是「大補丸」

影／財劃法修正後台南增幅比竹彰少 黃偉哲：吞不下這口氣

「美國賽車節IN TAINAN」114年台南登場 一睹飄移風采

國發會攜手台南市 打造台灣首個引入「數位牧民」城市

相關新聞

韓國天團EVNNE、五堅情超人氣 學生族台南追星不忘看書

台南耶誕搖滾演唱會今天下午6點登場，韓國新人氣天團EVNNE及風靡亞洲的人氣男團五堅情，吸引全台粉絲追星，有人一大早就從...

影／陸戰隊中將指揮官贈匾嘉義城隍廟 廟方回贈全軍專屬平安項鍊

賴清德總統贈匾國定古蹟嘉義城隍廟，聘董事長賴永川國策顧問；海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊...

冬至吃湯圓 嘉義市老眷村風味劉湯圓店生意旺「下月漲價」

今天冬至，受冷氣團影響，天氣冷吱吱，按傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓...

台南耶誕晚會今晚登場 上百粉絲頂著寒流「卡位」第一排

今晚登場的台南耶誕搖滾演唱會，吸引眾多粉絲排隊搶位，超過百名粉絲從白天守到黑夜，只為搶占海景第一排。為維護現場秩序及環境...

嘉義博茶會熱鬧登場 縣府攜手旅行業規畫踩線行程

2024「高山茶都．嘉義」博茶會今天登場，首次打造螢火蟲、流瀑主題浪漫茶席，還有品茗體驗，縣長翁章梁到中埔農會金蘭分部參...

台南新化大目降好農市開幕 花卉農特產品展售多項優惠

台南新化農會改造原購物中心成嶄新「大目降好農市」，今天開幕並與市府舉辦「台南地區花卉暨農特產品展售」。搭配多項優惠還有農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。