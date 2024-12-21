台南新化大目降好農市開幕 花卉農特產品展售多項優惠

台南新化農會改造原購物中心成嶄新「大目降好農市」，今天開幕並與市府舉辦「台南地區花卉暨農特產品展售」。搭配多項優惠還有農漁產試吃，現場熱鬧滾滾。市長黃偉哲及立委陳亭妃、林俊憲、議員陳碧玉、李偉智、余柷青都來站台，邀請大家來吃喝逛買拉抬買氣。

新化區農會總幹事林侑融表示，大目降好農市全新場域融合地方獨特的歷史與人文特色，以紅磚與石紋為主的設計風格，展現濃厚的歷史文藝之美，為消費者打造兼具美感與實用的購物環境，期待這裡成為推廣農特產品與地方文化的重要平台。

農業局指出，台南是重要的農漁產地，花卉產業更是扮演關鍵角色。開幕結合花卉行銷展售活動，邀請10家花卉產銷班、花卉及花藝業者現場展示和展售。現場除台南產量最大的蘭花和火鶴花，還有白河特色作物香水蓮花，也有各式綠植盆栽，更有花藝DIY體驗活動，花藝老師教導民眾如何利用各式花材和小巧思，為家裡增添綠意和美感。

黃偉哲表示，感謝新化區農會照顧大新化區農民，大力推廣在地鮮果及農產加工品。「大目降好農市」是將地方文化與現代農業緊密結合的平台。購物中心內匯聚來自全國各地農漁會的優質產品，包括特色農特產、加工食品及地方創生商品。特別設置區域銷售在地青農自產有機蔬果，讓消費者能購得健康又安全的農產品，同時支持在地農業發展。