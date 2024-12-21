韓國天團EVNNE、五堅情超人氣 學生族台南追星不忘看書

台南耶誕搖滾演唱會今天下午6點登場，韓國新人氣天團EVNNE及風靡亞洲的人氣男團五堅情，吸引全台粉絲追星，有人一大早就從北部搭高鐵南下，許多是學生來卡位也不忘讀書，台南市府提醒，氣象預報下午起大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，請民眾做好保暖工作。

來自新北高三的沈姓學生，一早就搭乘6點半的高鐵趕來台南，為了可以近距離欣賞韓國新人氣天團EVNNE的機會，果然早起的鳥兒有蟲吃，她如願排在舞台前半部。來自高雄高二吳姓學生說，從選秀時期就關注到EVNNE，她早早帶地墊來排隊守候，也不忘現場利用時間念英文，既追偶像兼顧念書，。

台南黃姓及謝姓學生是大學同學，兩人從選秀時期就關注到EVNNE，非常謝謝市長黃偉哲邀請這麼棒的卡司，她們不用辛苦去外縣市欣賞偶像表演，今天是冬至他們也開始許願起明年想要的韓團偶像清單。

台南耶誕跨年首場大型演唱會今天下午6點在永華市政中心西側廣場登場，五堅情已經連續5年受邀來台南耶誕跨年演唱會表演，今晚將展開滿滿1小時的演唱，宛如開一小型演唱會，賴彥駒、黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩輪番上陣帶來精湛演出，以謝粉絲們對他們的熱情支持。