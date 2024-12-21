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影／陸戰隊中將指揮官贈匾嘉義城隍廟 廟方回贈全軍專屬平安項鍊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將（右）上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福、操槍表演，贈匾「德崇積善」，表達對城隍尊神最高敬意。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將（右）上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福、操槍表演，贈匾「德崇積善」，表達對城隍尊神最高敬意。記者魯永明／攝影

賴清德總統贈匾國定古蹟嘉義城隍廟，聘董事長賴永川國策顧問；海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福、操槍表演，贈匾「德崇積善」，表達對城隍尊神最高敬意，廟方回贈全軍官兵專屬平安項鍊，庇佑平安。

樊傳聲中將由嘉義海軍陸戰隊退伍協會理事長陳亮助陪同，進入城隍廟埕，看到「開運祈福專區」，在開運祈福令牌簽寫：祈願「全體官士兵服役期間平安順遂」；後入廟虔誠感謝城隍爺神威顯赫，贈送加持「綏靖城隍護佑陸戰隊平安項鍊」5千個，庇佑全體官士兵平安順遂。

樊傳聲感念城隍爺神威顯赫、博愛濟眾精神，致贈廟方「德崇積善」匾額，表對「嘉義城隍」最高敬意，廟方受贈第2面將軍匾，第一面是陸戰官前指揮官馬群超。

海軍陸戰隊樂儀隊在廟埕整齊列隊表演，展現精湛操槍術，絕佳默契、動作整齊劃一，熱血溫馨豔艷全場，博得滿堂彩，下午參加嘉義國際管樂街踩街表演。

攀傳聲收下城隍廟董事長賴永川代表廟方，致贈限定製作的城隍護佑永遠忠誠平安項鍊，庇佑年度演習及服役官士兵平安、圓滿達成各項任務。賴永川感謝慈善會副首席顧問陳亮助牽線，促成機緣贈送陸戰隊專屬平安項鍊。

樊傳聲說，國定古蹟城隍廟300多年，城隍爺賞善罰惡，追求公義精神定定人心，贈編「德崇積善」，希望信眾體悟城隍爺教化，累積善行和高尚道德，維持社會正義與秩序，以德行善舉獲得城隍爺護佑。陳亮助說，城隍爺清朝康熙年間，管轄台南新市至基隆花蓮區域，是民間最高司法神；50至80年代，男人服兵役抽籤抽中「金馬獎」，都會到城隍廟拜拜拿平安符，保佑平安歸來。

海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福、操槍表演，贈匾「德崇積善」，表達對城隍尊神最高敬意。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福、操槍表演，贈匾「德崇積善」，表達對城隍尊神最高敬意。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將由嘉義海軍陸戰隊退伍協會理事長陳亮助陪同，進入城隍廟埕，看到「開運祈福專區」，在開運祈福令牌簽寫：祈願「全體官士兵服役期間平安順遂。　記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將由嘉義海軍陸戰隊退伍協會理事長陳亮助陪同，進入城隍廟埕，看到「開運祈福專區」，在開運祈福令牌簽寫：祈願「全體官士兵服役期間平安順遂。　記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將（左）上午到嘉義城隍廟祭拜祈福，贈匾「德崇積善」，董事長賴永川回贈全軍官兵專屬平安項鍊。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將（左）上午到嘉義城隍廟祭拜祈福，贈匾「德崇積善」，董事長賴永川回贈全軍官兵專屬平安項鍊。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊樂儀隊在城隍廟埕整齊列隊表演，展現精湛操槍術。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊樂儀隊在城隍廟埕整齊列隊表演，展現精湛操槍術。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將（右四）上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福、操槍表演，贈匾「德崇積善」，表達對城隍尊神最高敬意。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將（右四）上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福、操槍表演，贈匾「德崇積善」，表達對城隍尊神最高敬意。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊樂儀隊在城隍廟埕整齊列隊表演，展現精湛操槍術。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊樂儀隊在城隍廟埕整齊列隊表演，展現精湛操槍術。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將到嘉義城隍廟祭拜祈福，贈匾「德崇積善」，董事長賴永川回贈全軍官兵專屬平安項鍊。記者魯永明／攝影
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將到嘉義城隍廟祭拜祈福，贈匾「德崇積善」，董事長賴永川回贈全軍官兵專屬平安項鍊。記者魯永明／攝影

嘉義 城隍廟 城隍爺 陸戰隊

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