影／陸戰隊中將指揮官贈匾嘉義城隍廟 廟方回贈全軍專屬平安項鍊

賴清德總統贈匾國定古蹟嘉義城隍廟，聘董事長賴永川國策顧問；海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將上午率參謀長及政戰主任2位少將及儀隊，到城隍廟祭拜祈福、操槍表演，贈匾「德崇積善」，表達對城隍尊神最高敬意，廟方回贈全軍官兵專屬平安項鍊，庇佑平安。

樊傳聲中將由嘉義海軍陸戰隊退伍協會理事長陳亮助陪同，進入城隍廟埕，看到「開運祈福專區」，在開運祈福令牌簽寫：祈願「全體官士兵服役期間平安順遂」；後入廟虔誠感謝城隍爺神威顯赫，贈送加持「綏靖城隍護佑陸戰隊平安項鍊」5千個，庇佑全體官士兵平安順遂。

樊傳聲感念城隍爺神威顯赫、博愛濟眾精神，致贈廟方「德崇積善」匾額，表對「嘉義城隍」最高敬意，廟方受贈第2面將軍匾，第一面是陸戰官前指揮官馬群超。

海軍陸戰隊樂儀隊在廟埕整齊列隊表演，展現精湛操槍術，絕佳默契、動作整齊劃一，熱血溫馨豔艷全場，博得滿堂彩，下午參加嘉義國際管樂街踩街表演。

攀傳聲收下城隍廟董事長賴永川代表廟方，致贈限定製作的城隍護佑永遠忠誠平安項鍊，庇佑年度演習及服役官士兵平安、圓滿達成各項任務。賴永川感謝慈善會副首席顧問陳亮助牽線，促成機緣贈送陸戰隊專屬平安項鍊。