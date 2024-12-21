冬至吃湯圓 嘉義市老眷村風味劉湯圓店生意旺「下月漲價」

今天冬至，受冷氣團影響，天氣冷吱吱，按傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓帶回家煮，萬物齊漲，劉姓老闆未漲價，但她說，未漲價撐1年撐不住了，下月起漲價。

「橫跨冬與夏的酸甜」，嘉義市文化局眷村網站介紹，位在民國路舊空軍眷村旁，有間名聞遐邇劉湯圓店，40多年來，溫暖嘉義人的胃。眷村搬遷，劉湯圓店成為在地特色美食。

劉姓老闆說，冬至昨天最忙碌，人手不足，大多數民眾昨天買回家煮，一大早客人陸續上門買生湯圓回家煮，各項食材都漲又缺工，他們1年未漲，為維持成本利潤，下月調漲。

目前湯圓品項：大湯圓有花生、芝麻口味，每盒80元；小湯圓每包40至70元，有芋圓、蕃薯及雙色口味；還有酒釀湯圓80至160元；另有蜜糖小紅豆、大紅豆半（半斤）、花生仁都40元。客人得知下月調漲都表示可以接受。

劉姓老闆第二代，跟長輩習得湯圓的製作工法，吸引無數外地前來的饕客。老闆說，現在各種泡沫紅茶、珍珠奶茶店林立，像他們手工湯圓店家非常少見了。挑米、洗米、脫水各種傳統製作過程，一手包辦，投入人力、心力，呈現湯圓獨特的好味道。