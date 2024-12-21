台南耶誕晚會今晚登場 上百粉絲頂著寒流「卡位」第一排

今晚登場的台南耶誕搖滾演唱會，吸引眾多粉絲排隊搶位，超過百名粉絲從白天守到黑夜，只為搶占海景第一排。為維護現場秩序及環境品質，台南市政府昨天晚間8點與市警局第四分局執行清場。

台南市長黃偉哲表示，活動需兼顧公平、安全與品質，請粉絲勿提早排隊或占位，今晚希望粉絲注意保暖，保持最佳狀態來享受市府精心規劃的演出。

台南市耶誕跨年首場晚會豪華卡司引爆熱潮 粉絲「卡位」搶舞台前排，粉絲紛紛以野餐墊、帳篷，甚至磚塊「卡位」，誓言搶占舞台前排最佳位置。

昨天下午，韓國新人氣天團EVNNE於台南舉行媒體見面會，結束後即前往演唱會場地彩排，吸引大批粉絲駐足圍觀，感受現場星光魅力。EVNNE更以中文親切與粉絲互動，讓現場氣氛沸騰。新聞處提醒，冷氣團來襲，今晚氣溫預計驟降，請粉絲做好保暖

市府於昨天晚間6點半張貼清場公告，並於8點開始執行清場。所有未經認領的物品將統一集中在舞台旁帳篷區，供民眾活動期間認領。市府呼籲，後續將視情況不定時清場，確保公平環境。

韓星魅力席捲粉絲，自市府宣布韓國巨星李俊昊參加跨年演唱會後，國內外粉絲紛紛致電詢問是否能提前卡位，掀起搶票熱潮。

台南耶誕搖滾演唱會今晚6點至晚上10點，在永華市政中心西側廣場，卡司：五堅情、EVNNE、麋先生、大支、美秀集團等。

12月28日南瀛草地音樂會下午6點至9點30分，地點新營南瀛綠都心公園，卡司有八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。

12月31日台南好Young跨年晚會，下午6點至凌晨0時30分，地點在永華市政中心西側廣場，卡司有李俊昊、動力火車、玖壹壹、艾怡良等。