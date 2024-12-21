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台南耶誕晚會今晚登場 上百粉絲頂著寒流「卡位」第一排

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市耶誕跨年晚會首場演出今晚登場有不少粉絲頂著低溫在現場卡位。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年晚會首場演出今晚登場有不少粉絲頂著低溫在現場卡位。圖／台南市政府提供

今晚登場的台南耶誕搖滾演唱會，吸引眾多粉絲排隊搶位，超過百名粉絲從白天守到黑夜，只為搶占海景第一排。為維護現場秩序及環境品質，台南市政府昨天晚間8點與市警局第四分局執行清場。

台南市長黃偉哲表示，活動需兼顧公平、安全與品質，請粉絲勿提早排隊或占位，今晚希望粉絲注意保暖，保持最佳狀態來享受市府精心規劃的演出。

台南市耶誕跨年首場晚會豪華卡司引爆熱潮 粉絲「卡位」搶舞台前排，粉絲紛紛以野餐墊、帳篷，甚至磚塊「卡位」，誓言搶占舞台前排最佳位置。

昨天下午，韓國新人氣天團EVNNE於台南舉行媒體見面會，結束後即前往演唱會場地彩排，吸引大批粉絲駐足圍觀，感受現場星光魅力。EVNNE更以中文親切與粉絲互動，讓現場氣氛沸騰。新聞處提醒，冷氣團來襲，今晚氣溫預計驟降，請粉絲做好保暖

市府於昨天晚間6點半張貼清場公告，並於8點開始執行清場。所有未經認領的物品將統一集中在舞台旁帳篷區，供民眾活動期間認領。市府呼籲，後續將視情況不定時清場，確保公平環境。

韓星魅力席捲粉絲，自市府宣布韓國巨星李俊昊參加跨年演唱會後，國內外粉絲紛紛致電詢問是否能提前卡位，掀起搶票熱潮。

台南耶誕搖滾演唱會今晚6點至晚上10點，在永華市政中心西側廣場，卡司：五堅情、EVNNE、麋先生、大支、美秀集團等。

12月28日南瀛草地音樂會下午6點至9點30分，地點新營南瀛綠都心公園，卡司有八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。

12月31日台南好Young跨年晚會，下午6點至凌晨0時30分，地點在永華市政中心西側廣場，卡司有李俊昊、動力火車、玖壹壹、艾怡良等。

更多活動詳情，請上2025台南好Young官網查詢

台南市耶誕跨年晚會首場演出今晚登場有不少粉絲頂著低溫在現場卡位。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年晚會首場演出今晚登場有不少粉絲頂著低溫在現場卡位。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年晚會首場演出今晚登場，市府昨晚8點清場。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年晚會首場演出今晚登場，市府昨晚8點清場。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年晚會首場演出今晚登場有不少粉絲頂著低溫在現場卡位。圖／台南市政府提供
台南市耶誕跨年晚會首場演出今晚登場有不少粉絲頂著低溫在現場卡位。圖／台南市政府提供

台南 演唱會 粉絲 耶誕節

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