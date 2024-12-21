韓團台南耶誕開唱 粉絲冒冷卡位

下周耶誕節，台南搖滾耶誕演唱會今晚6時至10時在永華市政中心西側廣場舉行，邀請韓國新人氣天團EVNNE等多組國內外藝人演出；嘉市國際管樂節昨起到明年1月1日，帶來12天超過80場精采演出，今下午中央噴水圓環封街踩街遊行。

韓國新人氣天團EVNNE，將耶誕前演唱會表演獨家獻給台南，EVNNE7名帥氣成員昨天下午提前與粉絲見面，現場有北部粉絲南下不畏寒流提前卡位追星。市長黃偉哲準備各式台南特產美味水果及甜點，邀請7名青春大男孩領略著名的「台南甜」，讓他們直呼住在台南實在太幸福。

耶誕跨年首場大型演唱會，演出藝人有五堅情（亞洲人氣男團）、EVNNE（韓國新人氣天團）、麋先生MIXER（金曲樂團）、美秀集團（2度入圍金曲獎最佳樂團）、大支（金音獎最佳專輯獎）、艾薇、陳華、張庭瑚（金鐘主持人）、Bettii杯緹等9組高知名度藝人，舞台前已有民眾提前用帳棚、鋪地墊卡位。

2024嘉市國際管樂節昨起帶來12天超過80場精采演出，適逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，今天下午中央噴水圓環封街踩街遊行，除49支國內外優秀管樂旗隊演出，特別安排「台灣尚勇」、「Team Taiwan」應援曲演奏表演，讓大家回顧榮耀喜樂氛圍。

參與踩街的國防軍事院校隊伍數突破往年紀錄，高達9支軍樂隊；昨南興國中與日本大洗高校在體育場彩排，市長黃敏惠帶應景冬至湯圓，為演出學生送上鼓勵，也讓來自日本學子體驗管樂之都嘉市的熱情與甜蜜。