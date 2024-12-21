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台南擴大緊急車輛優先號誌

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰／台南報導

台南市府為爭取緊急傷病患更多黃金救援時間，積極建置緊急車輛優先號誌系統，市長黃偉哲昨天在成大醫院主持成果分享會，未來計畫擴展至大台南區域醫院路廊。

黃偉哲指出，救護勤務爭分奪秒，若能縮短每個路口4秒通過時間，累積下來將大幅提升成功救治率。目前台南市所有救護車均配備12導程心電圖，加上優先號誌系統，讓醫療團隊能更高效搶救傷病患。

消防局指出，對救護人員而言，在未將患者安然送抵醫院之前，心理壓力都很大，因此，在醫院路口前保持綠燈，多少讓救護人員可減輕些壓力。救護人員說，行經路口時，紅燈轉綠燈雖有秒差，如今救護車行駛過程可說順暢許多，也可減少內心壓力。消防局表示，目前施行狀況良好，希望擴大施行。

交通局長王銘德說，台南市2021年起陸續在奇美醫院至成大醫院、安南醫院周邊及多事故路口建置優先號誌系統，至今涵蓋35處路口，並擴展至郭綜合醫院、台南市立醫院與榮總台南分院等醫療機構周邊，累計裝置20輛救護車、3輛消防車，是國內規模最大緊急車輛優先號誌系統。

王銘德表示，據統計優先號誌系統能使救護車通過路口平均減少4秒，提升36.8%行車速率及89.9%綠燈通過率，顯著減輕駕駛心理壓力與提升救護效率。

今年還新增動態警示標誌，能即時顯示救護車行進方向，進一步提醒用路人讓道，確保路口通行安全。目前在西門路與中正路口、小東路與長榮路口、中華東路與崇善路口、高速一街與永二街口建置動態警示標誌，透過標誌即時顯示緊急救護車輛到達路口的來向。

台南 壓力 救護車

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