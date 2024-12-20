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耶誕踩街報佳音 嘉市府攜手天主教基督教傳遞平安喜樂

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影

下周耶誕節，為讓民眾感受平安喜樂，嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場，裝扮天使、耶誕老公公、拖雪橇車大小朋友，沿著封街的中山路，宣報耶穌誕生平安喜樂，發送糖菓汽球等禮物，與民眾熱情互動。

市長黃敏惠、天主教會嘉義教區主教浦英雄、基督長老教會嘉義中會議長許順德，共同帶領來自教會、各級學校、社團等共19個團隊，近2千人齊聚市府廣場，共度溫馨、純真與創意耶誕晚會。

「普天同慶，救主降臨！」榮光幼兒園小朋友舞蹈表演拉開序幕，接著由北榮教會、嘉義教區社福團體：安道基金會、聖心教養院、敏道家園、安仁家園帶來精彩帶動跳，炒熱氣氛，景仁幼兒園、崇仁醫專帶來精彩勁歌熱舞及創意走秀。

主教、牧師帶領祝禱，祝福大家平安健康；聖馬爾定醫院聖詠團帶領合唱「平安夜」、「普天同慶」等聖歌後，進行市府大樓、警局及財稅局耶誕燈飾點燈儀式，在眾人倒數聲中，點亮耶誕燈飾，噴發粉紅泡泡，現場觀眾發出讚嘆聲。

壓軸由黃敏惠、浦英雄、許順德帶領大家踩街，教友及學生們裝扮天使、耶誕老公公、拖著雪橇車，也有人穿可愛青蛙、小熊維尼及熊大娃娃加入踩街隊伍，途經中央噴水圓環，走入文化路夜市，為人聲鼎沸的夜市增添耶誕喜慶氛圍，沿途攤販、商家熱烈歡迎大家踅夜市，分享耶誕喜慶。

踩街報佳音活動，由天主教嘉義教區、基督長老教會嘉義中會、聖馬爾定醫院、客家文化協會、新移民女性關懷協會及傳統文化與技藝協會、幼兒園、學校等參與，大家發揮創意，為踩街裝扮成可愛造型，向市民傳遞愛與希望，讓街道瀰漫濃厚耶誕氛圍及幸福感。

嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場，天主教會嘉義教區主教浦英雄致詞，祝福大家。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場，天主教會嘉義教區主教浦英雄致詞，祝福大家。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場，市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場，市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手天主教、基督教合辦踩街報佳音，連續22年不中斷，晚間市府廣場熱烈登場。記者魯永明／攝影

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