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嘉義東石松仔溝橋列危橋封閉2年 斥資億元年底拆除重建
嘉義縣東石鄉松仔溝橋列危橋封閉，地方向水利署爭取經費重建，原訂2023年完工，至今缺經費尚未動工，有議員今在議會臨時會反映，通行需繞行8公里，交通不便盼改善。縣府水利處說，工程經費約1億多元，五河局希望由縣府施作，經規畫後預計年底前將發包。
議員姜梅紅說，東石鄉松子溝排水靠近海岸的防潮閘門因年久失修，上方松仔溝橋經鑑定為危橋，全面封閉通行2年，導致網寮村與掌潭村白水湖居民日常通勤及學生上下學需繞行長達8公里，嚴重影響生活便利性與交通安全，盼改善當地居民交通不便問題。
姜梅紅也說，在松仔溝橋拆除改建期間，希望建設處評估當地交通需求，爭取嘉邑行善團等公益團體規畫興建替代橋梁，保障居民出行便利及安全。建設處長郭良江說，嘉邑行善團還有很多橋梁要施作，還有很多地方在排隊，需再和嘉邑行善團溝通。
水利處長林谷樺說，水閘門與海堤屬於五河局管轄，連同水閘門、橋梁改建經費龐大，初估需逾1億元，與五河局討論後，五河局希望縣府協助施作工程，做好就由縣府維護管理，後來交由縣府負責辦理，設計審查時間比較久，預計今年底會完成工程發包。
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